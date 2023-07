“Verratti alla Juve”: c’è l’annuncio in diretta

Proprio nelle ore immediatamente precedenti al possibile passaggio di Marco Verratti all’Al Hilal, spunta un retroscena di mercato

Una beffa. Doppia, se possibile, visto che il pupillo inseguito già 11 anni fa sta per cambiare maglia ancora. Ma anche stavolta, a meno di clamorosi ribaltoni, non sarà la Juve la sua destinazione.

Strana storia quella di Marco Verratti, uno dei talenti più cristallini che il calcio italiano ha prodotto negli ultimi 10-12 anni, e ormai da 11 stagioni colonna del centrocampo del PSG, club col quale ha vinto tantissimi titoli a parte la Champions League, sempre sfuggita alla società di Al-Khelaifi. Dopo l’ennesimo flop in campo europeo della compagine allenata nell’ultima stagione da Christophe Galtier, il patron qatariota ha deciso di avviare l’ennesima rivoluzione.

Anche un veterano come il pescarese è stato messo in discussione. E per la prima volta anche dagli stessi tifosi che per almeno 10 anni lo hanno osannato. Il rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2023, firmato nello scorso dicembre e valido fino al 2026, alla resa dei conti servirà al club parigino solo per non perdere il calciatore a zero.

“Avevamo un accordo con la Juve”: ecco la bomba retrodatata

La scelta del giocatore di firmare è stata tra l’altro aspramente criticata da Donato Di Campli, avvocato ed ex agente del pescarese che, ai microfoni di TVPlay, ha fornito almeno un paio di spunti interessanti sugli intrecci nella carriera del centrocampista azzurro.

“A Marco sono mancate le palle per resistere per otto mesi, perché era in scadenza con il PSG. Sarebbe potuto andare al Barcellona a fine anno e fare un’altra carriera. Ha avuto paura e si è piegato. Quando ha scelto quella strada Marco ha finito la sua carriera. Sarà ricchissimo ma non sarà mai un campione“, ha tuonato il legale con riferimento alla trattativa, datata 2017, che portò il calciatore a firmare il prolungamento coi francesi invece attendere fine anno e legarsi ai catalani di Leo Messi.

Rinunciando di fatto, proprio all’epoca – perchè messo di fronte ad una scelta precisa da parte dello stesso Al-Khelaifi – ai servigi dello stesso procuratore. Ma le rivelazioni dell’ex agente non sono finite qui. C’è un altro retroscena, datato luglio 2012, che forse ancora fa piangere i tifosi della Juve, tra l’altro da sempre squadra del cuore del piccolo metronomo di centrocampo.

“Verratti è juventino da sempre e con la Juve avevamo anche un accordo, prima che andasse al PSG. Il Pescara però voleva monetizzare al massimo questa cessione e bisognava conciliare le esigenze. Non fu possibile passare ai bianconeri“, ha concluso Di Campli.