Lautaro Martinez: arriva il comunicato ufficiale del club

L’Inter ufficializza una notizia che già era nell’aria: riguarda il centravanti Lautaro Martinez

Di sicuro l’Inter dovrà dimostrare la propria unità dopo l’addio nella medesima sessione di calciomercato di elementi importanti della rosa quali Andrè Onana, Marcelo Brozovic, Romelu Lukaku e Samir Handanovic.

Pedine indispensabili e che hanno permesso la scorsa stagione di assaggiare il clima di una finale di Champions League che mancava da più di dieci anni. Non sono giocatori qualsiasi, ma la Beneamata dovrà ora dimostrare di saper guardare avanti senza pensare eccessivamente al passato, cosicché il futuro possa essere programmato nel migliore dei modi da parte di una società come sempre ambiziosa

Per questo motivo ha finalmente svelato al mondo Inter i piani che ha per il suo uomo-simbolo: Lautaro Martinez. Notizia che circolava da tempo e che non ha sorpreso affatto i più amanti dei colori nerazzurri: Lautaro Martinez è stato ufficializzato come nuovo capitano per la prossima stagione. Un premio per la sua passione per i colori nerazzurri, per la sua voglia sempreverde di difenderli in ogni luogo ricalcando quanto fatto in passato da un altro argentino: Javier Zanetti.

Inter, Lautaro Martinez è il nuovo capitano

Il parallelismo con l’ex eroe del Triplete è presto fatto, ma Lautaro ha dimostrato di non aver paura dei paragoni con ex grandi campioni che hanno fatto la storia della società. Dopo Attilio Demaria, Antonio Angelillo, Javier Zanetti e Mauro Icardi sarà il quinto argentino a indossare la fascia da capitano.

Dopo 173 partite e 79 gol dal 2019, Lautaro Martinez potrà finalmente mettersi attorno al braccio quella fascia che ha un valore in particolare, indossata in passato da tantissimi campioni. L’argentino è cresciuto tantissimo negli ultimi quattro anni: prima all’ombra dell’altro ex capitano argentino, Mauro Icardi (di cui si ricorda principalmente il litigio con l’allenatore dell’epoca Luciano Spalletti) e poi al fianco di Samir Handanovic, che la maglia interista l’ha indossata per più di 10 anni.

La giusta ricompensa per un calciatore che vuole ancora vincere: il suo obiettivo immediato è la seconda stella – come ha recentemente detto in una intervista alla Gazzetta dello Sport- poi per quanto riguarda la Champions League ci sarà tempo. La società ha presentato ufficialmente la notizia riguardante l’ex Racing tramite una grafica che ricorda quella di Barbie, film che in queste ore sta facendo parlare di sé. E non sono mancati i commenti per questa curiosa scelta social.