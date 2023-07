Megan Fox è irresistibile: il costume è un filo

Megan Fox continua a fare scalpore per la sua bellezza e la sua sensualità. L’attrice statunitense lascia ancora tutti a bocca aperta sui social.

Chi non si ricorda di Megan Fox? Nella seconda metà degli anni Duemila era un sex symbol assoluto, quando poco più che ventenne debuttò come protagonista, accanto a Shia LaBeouf nella saga dei Transformers. Da allora sono passati un po’ di anni, ma l’attrice originaria del Tennessee resta di una bellezza mozzafiato, e chi la segue sui social non può che confermarlo. A scanso di equivoci, le sue ultime foto sono pronte a togliere ogni dubbio.

Oggi Megan Fox ha 37 anni compiuti, un matrimonio alle spalle (quello col collega Brian Austin Green, durato dal 2010 al 2020) e tre figli. Il grande pubblico la ricorda per il ruolo di Mikaela Banes in ‘Transformers’, per la commedia horror ‘Jennifer’s Body’ e il ruolo di April O’Neil nel film delle Tartarughe Ninja. Da qualche anno, la sua carriera a Hollywood sembra però essersi un pochino arenata, dato che è uscita dal giro dei grandi blockbuster.

A settembre tornerà comunque al cinema, con una parte nel quarto capitolo della saga degli Expendables, accanto a Sylvester Stallone e Jason Statham. Nel frattempo, però, la sua popolarità non è certo diminuita, anche grazie alla sua carriera di modella e testimonial e all’assidua presenza sui social network. Basti pensare che sul suo profilo Instagram ufficiale Megan Fox ha oltre 21 milioni di follower, che seguono attentamente le foto che posta a ciclo continuo.

Megan Fox ancora spaziale: la star di ‘Transformer’ fa impazzire i fan in costume

Fotografie dei suoi progetti come attrice, delle passerelle e degli shooting, sempre molto accattivanti, a cui prende parte. Come nel caso di uno degli ultimi set pubblicati online, ispirato alla figura di Cliodhna, la regina delle banshee nel folklore irlandese. Megan Fox posa sulla spiaggia, tra gli scogli e le onde, con indosso un abito nero vedo-non-vedo e un costume sottilissimo, immersa nella fioca luce del tramonto.

Un saggio di bellezza e sensualità, per l’attrice nativa di Oak Ridge, che come abbiamo detto presto rivedremo anche nelle sale cinematografiche. Nel frattempo, per gli appassionati di gossip, Megan Fox ha ufficializzato una nuova relazione: da tre anni circa sta con il noto rapper Machine Gun Kelly, conosciuto sul set del videoclip del brano ‘Bloody Valentine’, e nel 2022 la coppia ha annunciato il fidanzamento. Nuove nozze in vista, dunque?