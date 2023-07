Esonero Allegri, cambia di nuovo tutto in casa Juve: arriva la conferma

La nuova Juventus che porterà il marchio di fabbrica del direttore sportivo Cristiano Giuntoli vuole riconquistare quello scudetto che manca da tre anni

La sessione estiva di calciomercato sta entrando nella sua fase decisiva. Tutte le grandi del nostro campionato sono in attesa di piazzare i colpi più significativi necessari a rinforzare la rosa a disposizione dei propri allenatori.

La Juventus è uno dei club da cui ci si aspetta di più a partire dalla fine di luglio con Massimiliano Allegri che insiste per avere due elementi di spessore in più: Romelu Lukaku e un centrocampista di alto profilo, con Franck Kessié nei panni del favorito numero uno. Acquisti importanti e piuttosto onerosi che non possono concretizzarsi se non dopo aver definito almeno un paio di cessioni pesanti.

E da questo punto di vista i nomi d cui si discute di più in termini di possibili cessioni sono quelli di Dusan Vlahovic e di Paul Pogba. Ma se per il centrocampista francese l’unica possibile destinazione è l’Arabia Saudita pigliatutto, il centravanti serbo è nel mirino di alcuni grandi club europei che non avrebbero problemi ad investire cifre consistenti per cartellino e ingaggio.

Nel caso in cui nessuno dei due giocatori succitati dovesse lasciare la Continassa, la Juventus potrebbe restare così com’è con il giovane esterno Timothy Weah come unico volto nuovo di questa campagna acquisti e cessioni. Del resto il nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli è stato esplicito: se prima non si vende non si può comprare. Una condizione in realtà comune alla stragrande maggioranza dei club italiani.

Allegri, l’esonero al momento non è in agenda: tutto però può cambiare da un momento all’altro

Ad essere piuttosto salda, almeno in questo momento, è la posizione di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese sembra godere di un buon feeling con il nuovo ds e una visione simile sulla costruzione della rosa per la prossima stagione. Secondo però quanto riferito dal giornalista del quotidiano La Repubblica, Emanuele Gamba, intervenuto ai microfoni del sito juvenews.eu, Allegri non può sbagliare.

Gamba fa chiarezza sulla posizione dell’allenatore toscano alla vigilia del prossimo campionato: “Allegri ora è più forte all’interno della Juventus. Lui aveva aveva bisogno di una figura con cui confrontarsi sul lato tecnico come Giuntoli. E’ però evidente che se dovesse commettere altri errori, verrà esonerato”. La dirigenza è stata molto chiara nel fissare l’obiettivo per la prossima stagione: lo scudetto deve tornare a Torino.