Sergio Rico, l’ultimo aggiornamento commuove il mondo del calcio

Le condizioni fisiche del portiere del Paris Saint Germain Sergio Rico migliorano a piccoli passi: ultimo aggiornamento colpisce tutti

Sono passati quasi due mesi esatti da quella maledetta domenica in cui Sergio Rico, secondo portiere del Paris Saint Germain alle spalle di Donnarumma, cadde da cavallo riportando profonde ferite alla testa. Una situazione che ha lasciato i fan di tutto il mondo con il fiato sospeso e nel quale troviamo importanti aggiornamenti.

La dinamica dell’incidente è ancora poco chiara malgrado le autorità di Huelva abbiano condotto una inchiesta abbastanza articolata per capire effettivamente come siano andate le cose. A oggi nessuno sa il motivo per cui sia caduto da cavallo, se non che quest’ultimo sia improvvisamente impazzito. Ma a prescindere dai discorsi relativi all’inchiesta, ciò che conta è che oggi il portiere scuola Siviglia si stia riprendendo grazie al lavoro dei medici della struttura Vigen de Rocio, nella quale è ricoverato da fine maggio.

Intanto arrivano importanti aggiornamenti sulle sue condizioni di salute mentre la moglie Alba Silva continua a sorvegliarlo giorno e notte dimostrando un grande amore. I medici che lo seguono sono convinti che possa recuperare la forma al più presto.

Sergio Rico, migliorano le condizioni fisiche del portiere

Nell’ultimo periodo, e nello specifico trattiamo delle ultime due settimane, le condizioni fisiche dello spagnolo sono davvero migliorate. Buone notizie e abbiamo visto un ragazzo che è tornato cosciente. La moglie Alba infatti riferisce che Sergio continua, seppur con tutte le difficoltà del caso, a migliorare dal punto di vista della memoria e del linguaggio. I medici continuano nel frattempo con le loro terapie in attesa di dimetterlo quanto prima.

La moglie sul proprio profilo Instagram, diventato per l’occasione una sorta di diario personale nel quale appuntare le proprie emozioni, ha postato una serie di foto molto cariche di significato. In una di esse in particolare si vede la sua mano stringere forte quella del marito. L’amore tra i due non è mai stato così forte.

“Non è dove, ma con chi”, scrive la moglie in una storia pubblicata su Instagram, l’ennesima che ha pubblicato da quando è accaduto l’incidente. La donna confida nel recupero repentino del calciatore, ma non è l’unica: il Paris Saint Germain, in questo momento nel pieno del ritiro pre-stagionale, ha dimostrato per l’ennesima volta di non averlo dimenticato pubblicando una foto di gruppo dove si vedono calciatori e componenti dello staff augurare il meglio al portiere.