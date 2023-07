Cecilia Rodriguez, che spacco: vestito piccante

Cecilia Rodriguez vive un’estate da protagonista, concedendo foto piccanti ai tanti fan che seguono la sorella d’arte.

La modella argentina è in piena vacanza e mostra il suo fisico in forma, ha un buon numero di followers che la seguono e guardano con attenzione ogni suo movimento.

L’estate delle influencer mette in risalto anche la sorella d’arte d’eccellenza dello spettacolo italiano. Se un tempo si parlava delle sorelle Goggi o Carlucci, ora si sposta il mirino e si guardano le foto delle Rodriguez, spesso in atteggiamenti provocanti e piccanti.

Belen vive ogni suo amore quasi come una telenovela, non è un caso come sia tornata al centro dell’attenzione per la nuova rottura con Stefano De Martino. È invece molto più tranquilla, dal punto di vista sentimentale, Cecilia Rodriguez immersa nelle vacanze con gli amici e il suo compagno, concedendosi anche scatti inediti e apprezzati dai fan.

Cechu d’estate, i fan si infiammano

La sorella d’arte da una decina d’anni è immersa tra sfilate, partecipazioni ai reality e conduzioni marginali, come quella di Ex on the beach, dove commentava semplicemente gli inframezzi tra i partecipanti insieme al compagno Ignazio Moser. Un rapporto solido quello tra i due, il figlio della grande bandiera del ciclismo è sempre più innamorato della Rodriguez, il sentimento è ricambiato. Lo dimostrano in vacanza, ma c’è spazio anche per qualche scatto bollente, Cecilia Rodriguez in formissima per i fan fa diventare virali le sue foto.

Dalla Grecia con furore, quindi, per una delle influencer più seguite del web. È arrivata a 4,7 milioni di followers solamente su Instagram, un numero incredibile considerando come non sia propriamente una protagonista in tv, ed è comunque ancora ben lontana dai numeri di Belen, che ha superato i 10 milioni di fan. Le sorelle Rodriguez vivono anche grazie ai guadagni provenienti dai social, mostrarsi in splendida forma nelle vacanze è un buon modo per avere l’attenzione dei brand pubblicitari.

Cecilia in questo è ben attenta, soprattutto considerando le prossime novità. Rodriguez e Moser si sposeranno, sarà uno degli eventi più seguiti dagli amanti del gossip, anche se una parte dell’attenzione sarà riversata su Belen per scoprire chi sarà il nuovo compagno. La sorella d’arte però non demorde, i fan addirittura ipotizzano che siano in dolce attesa e tifano per l’arrivo di un bambino che renderebbe felicissima una coppia solida e molto social.