Camicia aperta e Giorgia Palmas infiamma la Sardegna: che visione

La showgirl ed ex velina torna a brillare sui social con degli scatti da urlo: i fan sono rimasti senza parole

È passato tanto tempo da quel lontano 2002 quando Antonio Ricci, ideatore di ‘Striscia la Notizia’, la scelse come velina mora al fianco della bionda Elena Barolo. Giorgia Palmas, da allora, è diventata molto di più.

Un’eredità pesante quella lasciata da Elisabetta Canalis che la bella cagliaritana, senza troppi problemi, ha fatto sua conquistando milioni di italiani. Sono passati più di vent’anni ed intanto la Palmas rimane uno dei personaggi più seguiti, amati e apprezzati del mondo dello spettacolo in Italia. Che si tratti di televisione o di social network, l’ex velina è costantemente tra le protagoniste più discusse. Gli anni passano ma la sua bellezza è rimasta intatta, inalterata: ed i fan, sempre più numerosi, ringraziano.

La 41enne sarda su Instagram conta addirittura 1,9 milioni di seguaci, un traguardo decisamente importante frutto anche dell’enorme successo in ambito lavorativo riscosso nel tempo. Giorgia Palmas nasce a Cagliari il 5 marzo 1982 e dopo una breve carriera come modella e poi quella da velina, ha posato per un calendario senza veli nel 2006 per la rivista ‘Max’. Successivamente ha trovato grande spazio ancora in tv recitando in due delle fiction più importanti e di successo di Canale 5: ‘Cento Vetrine’ e ‘Carabinieri’.

La Palmas è anche un’affermata conduttrice e nel suo curriculum troviamo ‘Music Farm’ e ‘Paperissima Sprint’. Recentemente ha condotto su Mediaset Infinity’ il programma ‘Isola Party’, nel quale venivano svelati tutti i retroscena dell’ultima ideazione dell’Isola dei Famosi. Un reality che Giorgia conosce benissimo visto che partecipò come concorrente nel 2011, vincendo l’edizione.

Giorgia Palmas, scatto da urlo su Instagram

Per quanto riguarda la vita privata, c’è molto da dire. Oltre al suo storico compagno Davide Bombardini (ex attaccante) la bella cagliaritana è stata a lungo fidanzata con il biker Vittorio Brumotti. Terminata la relazione, Giorgia ha trovato l’amore della sua vita nel 2018: si tratta di Filippo Magnini.

L’ex nuotatore, ex della collega Federica Pellegrini, ha sposato attraverso l’unione civile la showgirl nel maggio 2021. Un anno dopo, in chiesa, i due hanno ripetuto la cerimonia davanti ad amici, parenti e paparazzi. Un evento che ha riscosso enorme successo anche tra i fan: la coppia dal 2020 ha anche una bambina, la piccola Mia.

L’arrivo dell’estate ha chiaramente alzato le temperature e così pure le foto della bellissima ex velina si sono fatte sempre più sexy. In vacanza a casa sua, nell’amata Sardegna, Giorgia Palmas ha recentemente pubblicato una serie di istantanee davvero molto suggestive. “Tramonto con vista“, scrive in didascalia la Palmas. Ed è proprio la vista che i suoi tanti followers si sono rifatti, guardandola in tutta la sua bellezza con una camicia leggermente aperta che lascia spazio all’immaginazione dei suoi ammiratori.