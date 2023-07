Milan, Pioli ha deciso: messo sul mercato

Il Milan continua con la sua rivoluzione, un altro elemento è stato bocciato definitivamente dal tecnico rossonero Stefano Pioli.

È la stagione degli addii a Milanello, la partenza di Tonali e prima ancora quella di Maldini e Massara hanno creato tante polemiche. Se ne aggiungeranno delle altre con l’ultima scelta fatta in sinergia tra società e allenatore.

Manca circa un mese all’inizio del campionato e il Milan vorrà tornare a recitare un ruolo da protagonista in Serie A. L’obiettivo è di ripuntare nuovamente allo scudetto, mostrando una maggiore continuità e soprattutto con una rosa dove tutti siano allo stesso livello, senza una netta forbice tra titolari e riserve come già registrato nell’ultima stagione.

Per questo motivo, le scelte dell’allenatore sono ora nette e senza guardare in faccia nessuno. Stefano Pioli ha già dato il via libera per la cessione di un rossonero, un elemento che non ha reso al massimo e lascerà quindi la sede del ritiro nelle prossime ore.

Milan, parte un altro big: dove giocherà

La decisione presa dalla società e dal tecnico è netta, la cessione servirà anche a migliorare il bilancio. Uno sforzo necessario che fa discutere i tifosi rossoneri, su come ormai nessuno possa sentirsi al sicuro in rosa e su come ogni offerta ormai viene valutata con grande attenzione. In questo caso, poi, sarebbe utile proprio incassare subito per reinvestire il denaro sul mercato: Yacine Adli sarà ceduto dal Milan, per il francese non ci saranno più chance in rossonero.

L’ex calciatore del Bordeaux non ha incantato nelle poche occasioni in cui è sceso in campo, soprattutto nella prima parte della stagione 2022-23. Il trequartista aveva suscitato la curiosità a San Siro, ma ha dimostrato in campo di avere un passo lento e compassato, non si è proprio integrato tatticamente nel gruppo milanista. La differenza con la Ligue 1 è stata ben evidente, Adli non era pronto per militare in un club come il Milan e la cessione ora sembra inevitabile. Il suo futuro è segnato.

Il club punta a incassare circa 10 milioni di euro, andando a recuperare l’investimento fatto qualche anno fa. Sarà molto difficile però trovare un club che possa subito puntare sul giovane trequartista, a 23 anni non c’è la fila di ammiratori dietro la porta di Milanello. La società potrebbe comunque proporlo in prestito con diritto di riscatto, una soluzione intermedia come giocare temporaneamente con Genoa o Monza sarebbe l’ideale. Un eventuale exploit aiuterebbe tutti per il prossimo futuro.