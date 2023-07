Juventus, arriva l’erede di Di Maria: colpo dalla Bundesliga

La Juventus in sede di mercato continua a cercare rinforzi ed in tal senso ha individuato quello che sarà l’erede di Angel Di Maria. Il colpo arriva direttamente dalla Bundesliga ed ha le caratteristiche per esaltare la piazza bianconera e per accendere la manovra.

Momento delicato, come è noto, in casa Juventus, dal momento che i bianconeri sono alle prese con diverse questioni delicate da risolvere. A partire dall’assenza dalle coppe europee fino ad arrivare ad un mercato in cui il margine di azione è davvero molto ridotto. In tal senso, come anche per le altre big, la priorità è vendere per avere poi margini d’azione e reinvestire parte dei ricavati. In tal senso, l’obiettivo è quello di trovare un degno sostituto di Angel Di Maria, che ha salutato dopo un solo anno. E questo affare può essere concluso con il club di Bundesliga.

Mercato Juventus, colpo in attacco

I bianconeri, come è noto, hanno bisogno di rialzare la testa dopo una stagione a dir poco delicata. Nella passata stagione le cose sono andate decisamente male, tanto sul campo quanto lontano dal rettangolo di gioco con le varie questioni societarie e giudiziarie. Serve, oltre ad un attaccante in caso di addio di Vlahovic, anche un trequartista che agisca alle sue spalle.

In tal senso, stando a quanto raccontato dalla Gazzetta dello Sport questa mattina sul proprio portale, c’è un nome a sorpresa. Si tratta di Jasper Lindstrom, talento attualmente in forza all’Eintracht Francoforte e che ha le caratteristiche giuste per accendere la manovra bianconera. Seguito da Giuntoli quando era al Napoli, il giocatore piace dal momento che può ricoprire vari ruoli. Potrebbe essere, in tal senso, il perfetto erede di Di Maria nel 3-5-1-1 ed anche l’esterno di fascia sinistra in un ipotetico 3-4-3, con Chiesa dall’altra parte.

Lindstrom alla Juventus: le cifre

A mettere la strada in salita c’è una questione non di poco conto. L’Eintracht, infatti, valuta il calciatore 35 milioni di euro secondo fonti tedesche e, di conseguenza, serve prima cedere. In tal senso, il profilo che potrebbe fargli spazio è Federico Chiesa, che piace al Newcastle. I Magpies, ironia della sorte, si muovono in alternativa anche su Lindstrom. Insomma, si intrecciano i destini dei due club bianconeri.