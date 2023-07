Costume aperto: Serena Rossi conquista le Eolie

Serena Rossi vive un ottimo momento professionale e non, lo dimostra anche in vacanza dove sfoggia un costume che fa impazzire i fan.

L’attrice italiana è una delle protagoniste più importanti della tv, ha un pubblico che le è rimasto sempre affezionato partendo dai suoi esordi sino al successo arrivato negli ultimi anni.

È una sorta di ciclone per la tv italiana, le sue fiction fanno da sempre un grande risultato in termini di ascolti. Serena Rossi è una garanzia come attrice, il suo successo crescente lo conferma, dimostrandosi sempre tra le più versatili interpreti dello spettacolo italiano.

Napoletana con orgoglio, è stata protagonista anche nei festeggiamenti per il titolo della squadra azzurra, mostrando tutto il suo entusiasmo da tifosa. In vacanza, invece, sfoggia un fisico da urlo, diventando così tra le protagoniste nel mondo dei social: è arrivata a 733mila fan, il numero è destinato a crescere.

Serena Rossi, le foto sono virali

Sono cliccatissime le foto dell’attrice, anche d’estate mostra la sua bellezza naturale. Una rappresentante del Mediterraneo nel vero senso della parola, una donna del Sud che ha saputo conquistare uno spazio importante nella televisione italiana grazie al suo talento di cantante e di attrice. Non è un caso come vive questo periodo con grande serenità, ben sapendo come sia sempre più destinata al successo. Così, eccola splendere direttamente in mezzo alle Isole Eolie, Serena Rossi in costume infiamma le temperature.

I fan sono in visibilio, l’attrice regala così scatti inediti al pubblico. Il sorriso e la forma di Serena Rossi sono apprezzatissimi, è un’interprete che mette d’accordo sia i fan maschili che quelli femminili. Chiaramente, il pubblico in rosa la vede come un’icona di stile, apprezzandola per le grandi doti canore e recitative. È stata protagonista qualche tempo fa nel film dedicato a Mia Martini e fu quello forse il vero volano per la sua carriera, un’interpretazione magistrale l’ha consegnata nel novero delle più grandi.

Dall’altra parte, invece, il pubblico maschile è da sempre ammiratore delle forme di Serena Rossi, anche se è rimasto … un po’ deluso, dopo aver appreso che la donna si è sposata. Dopo tanti anni di convivenza, è arrivato il matrimonio con l’attore Davide Devenuto, conosciuto sul set di Un posto al sole. Sposati un mese fa circa, le nozze erano state tenute in gran segreto con pochi invitati, ma le foto poi pubblicate dalle riviste di gossip sono diventate virali.