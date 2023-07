Tensione Zaniolo: mani al collo per il ritorno in Italia

Nicolò Zaniolo torna a far parlare di se stesso non per le sue prodezze in campo: mani al collo di un avversario

La nuova stagione è alle porte. Le squadre affinano la preparazione nei ritiri in vista del ritorno in campo. Sono giorni di lavoro a secco, di corse, esercizi fisici per mettere quanta più benzina possibile nel motore.

Alcune squadre sono più avanti nella preparazione e, pertanto, seppure con le gambe ‘pesanti’, hanno già iniziato il programma delle amichevoli per testare il livello della preparazione raggiunto. Match che talvolta di amichevole hanno ben poco come dimostra quello tra il Galatasaray, nelle cui file milita l’ex giallorosso Nicolò Zaniolo, e il Csavskar.

E proprio l’ex della Roma si è reso protagonista di uno spiacevole episodio. Il calciatore è venuto alle mani con un avversario. Dopo poco più di sei mesi dal suo burrascoso addio alla Roma, con tanto di inseguimento fin sotto casa da parte di alcuni ultras giallorossi e il conseguente intervento delle forze dell’ordine, Nicolò Zaniolo torna a far parlare di se stesso e non per le sue prodezze in campo.

Zaniolo, la ‘Vecchia Signora’ lo molla e l’ex giallorosso mette le mani al collo di un avversario

I primi sei mesi in riva al Bosforo sono stati più che positivi per l’ex della Roma che ha contribuito alla conquista della Super Lig da parte dei giallorossi di Istanbul. Prestazioni che non sono passate inosservate neanche nel nostro Paese tanto che nelle ultime settimane si è vociferato di un interesse concreto da parte della Juventus.

La causa del nervosismo di Zaniolo, sfociato nelle mani al collo di un avversario, va rintracciata proprio nell’interesse della ‘Vecchia Signora’ che prima lo ha sedotto, facendogli balenare la possibilità di un ritorno in Italia, e poi lo ha abbandonato in quanto non più una sua priorità. Insomma, la tensione in campo durante un’amichevole estiva, quando i carichi di lavoro ancora da smaltire rallentano la manovra e di conseguenza non esasperano gli animi, è un altro segnale del fatto che l’ex talento giallorosso non è sereno.

E, come ha dimostrato durante i convulsi giorni del suo addio alla Roma, quando si sente ‘tradito’ si abbandona ad atteggiamenti sopra le righe. Se poi a ‘tradirlo’ è la ‘Vecchia Signora’, che nonostante tutte le difficoltà mantiene intatto il suo fascino, allora si può comprendere la delusione di Zaniolo che si è tradotta in una spropositata e censurabile reazione. D’altronde, come tutte le donne, anche la ‘Vecchia Signora’ è mutevole. Un momento prima sei in cima alla lista dei suoi desideri e un attimo dopo non si ricorda neanche più il tuo nome.