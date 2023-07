Contatti con Giuntoli: il Mister X della Juve ha un nome

Contatti con Giuntoli, ecco il Mister X della Juventus. Il mercato della società bianconera si mette in moto inseguendo un cognome DOC.

Qualche giorno per conoscere il nuovo ambiente, i nuovi collaboratori. E poi i giocatori, la materia prima sulla quale lavorare, che in questi afosi giorni di luglio stanno arrivando pian piano alla Continassa per le visite mediche di inizio stagione.

Cristiano Giuntoli sta accendendo i motori per far partire la macchina che dovrà, tra mille difficoltà, realizzare un mercato in cui gli si richiede non uno ma due miracoli. Da un lato rafforzare la squadra e, dall’altro, fare di tutto per riequilibrare un bilancio che segna un rosso preoccupante. Il mercato della Juventus è, al momento, fermo all’acquisto del giovane esterno statunitense Weah. Rimarrà in tale stato fin tanto che non verranno chiuse alcune trattative in uscita che riguardano, primariamente, gli esuberi Zakaria, McKennie ed Arthur.

Operazioni non facili. Gli esiti quasi fallimentari dei prestiti che li hanno visti protagonisti la passata stagione in Premier League non facilita la loro nuova ricollocazione, tantomeno alle somme desiderate dalla Juventus. Per quanto poi riguarda l’ex Barcellona, Arthur, il suo caso è ancora reso più complicato da un ingaggio troppo elevato ed ingiustificato alla luce di un rendimento pressoché nullo nelle ultime stagioni. Cristiano Giuntoli un obiettivo di mercato per la Juventus lo ha già chiaro in mente e si chiama Khéphren Thuram.

Ecco il Mister X di Giuntoli

Sfumato tra le dune arabe il sogno Sergej Milinkovic-Savic, Cristiano Giuntoli ha in mano un nome che è ben più di un’alternativa al Sergente ex Lazio. Un altro potenziale figlio d’arte per la Juventus e questa volta un figlio d’arte che possiede un cognome che appartiene alla storia recente della Juventus. Khéphren Thuram è infatti il secondogenito dell’indimenticato Lilian, difensore centrale della Juventus e della nazionale francese.

Nato a Reggio Emilia nel 2002, Khéphren Thuram è un centrocampista dotato di grande forza fisica grazie ai suoi 191 centimetri di altezza e i 90 chili di peso. Forte tecnicamente e abile nel gioco aereo, possiede anche una notevole capacità di impostare il gioco partendo dalle retrovie. Un profilo pertanto che unisce tutte le qualità amate e ricercate da Cristiano Giuntoli per il centrocampo prossimo della Juventus.

Giocatore già pronto nonostante la sua giovane età. Il nuovo Direttore Sportivo della Juventus ha già avviato i contatti con il Nizza, la società di appartenenza di Thuram. Per chiudere la trattativa con il forte centrocampista figlio d’arte, però, occorre necessariamente fare cassa con gli esuberi.

Al momento, per quanto riguarda Khéphren Thuram, non si intravede un pericolo proveniente dall’Arabia Saudita. La vicenda Milinkovic-Savic ha però insegnato come le trattative si debbano chiudere al più presto per non vedersi poi sfilare l’oggetto del desiderio da sotto il naso.