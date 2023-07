Inter, scelto il nuovo numero 1: è l’erede di Onana

L’Inter è pronta a chiudere la trattativa per il post Onana: ecco chi sarà il nuovo numero 1 dei nerazzurri per la prossima stagione.

Sono giorni di mercato bollenti in casa Inter per quanto riguarda la questione portieri. Dopo gli addii di Cordaz e Handanovic infatti, anche il portiere camerunense dirà addio.

L’accordo economico con il Manchester United è stato trovato: nelle casse dei nerazzurri entreranno circa 52 milioni di euro più bonus da reinvestire, almeno in parte, per gli ultimi colpi in entrata. Una cessione dolorosa per i tifosi ma molto vantaggiosa dal punto di vista finanziario, visto che l’ex Ajax arrivò appena una stagione fa a parametro zero. Mentre Ten Hag lo aspetta a braccia aperte, Inzaghi attende di capire chi sarà il suo sostituto.

Marotta e Ausilio sono alla ricerca di un profilo esperto, conveniente dal punto di vista economico e in grado di non far rimpiangere Onana. Dopo aver sondato Trubin, per il quale però lo Shakhtar Donetsk chiede una cifra irraggiungibile vicina ai 30 milioni di euro, la dirigenza nerazzurra sembra quindi aver orientato la propria scelta verso un altro numero uno: ecco di chi si tratta.

L’Inter ha l’accordo con il giocatore: i dettagli della trattativa

Il prescelto per difendere la porta dell’Inter il prossimo anno è il classe 1988 del Bayern Monaco Yann Sommer. Lo svizzero ha un contratto fino al 2025 con i bavaresi ma anche una clausola di 6 milioni di euro che gli permetterebbe di liberarsi in questa sessione di mercato. Nonostante i nerazzurri sarebbero disposti a pagare questa cifra, la trattativa sta però incontrando alcune difficoltà in più del previsto.

L’accordo economico con il giocatore è stato trovato: l’Inter è pronta ad offrire, beneficiando degli sgravi fiscali del Decreto Crescita, un biennale con opzione per il terzo oppure un triennale con l’ultima stagione legata al raggiungimento di un certo numero di presenze. Il Bayern sta però temporeggiando rallentando la chiusura dell’operazione. Anche i tedeschi infatti stanno vivendo una vera e propria emergenza portieri.

La dirigenza bavarese non ha ancora trovato l’accordo con il Valencia per l’acquisto di Mamardashvili, valutato non meno di 30 milioni, e inoltre sta riscontrando un allungamento dei tempi di recupero di Manuel Neuer, vittima lo scorso dicembre di un incidente sugli sci. Motivo per cui l’arrivo di Sommer a Milano potrebbe avvenire con qualche giorno di ritardo rispetto al previsto. Nonostante questo, l’Inter ha ormai scelto il suo prossimo numero uno.