Ha detto sì alla Juve: Giuntoli fa tremare Madrid

Ha detto si alla Juve. Le idee di Cristiano Giuntoli, nuovo Direttore Sportivo della Juventus, iniziano a prendere forma.

La Juventus è stata chiara con Cristiano Giuntoli. Piena fiducia e pieni poteri al nuovo dirigente fiorentino ma, al momento, la società bianconera ha la priorità di risistemare i conti. Per cui, prima di acquistare, occorre vendere. E bene.

E’ in questa direzione che è attualmente orientato il nuovo direttore Sportivo bianconero. Cessione degli esuberi, Zakaria, McKennie e Arthur, ma anche di profili quali Bonucci e Alex Sandro, giunti all’ultimo anno di contratto, entrambi con onerosi ingaggi da 6 milioni di euro netti e oltre ed entrambi, ormai, fuori dal progetto tecnico di Massimiliano Allegri. Pertanto la priorità le hanno le cessioni, ma occorre, parimenti, pensare a chi dovrà poi sostituire chi non c’è più.

La Juventus ha già perso tre elementi della rosa della passata stagione, Di Maria, Paredes e Cuadrado. Tre profili a cui non sono stati rinnovati i contratti scaduti il 30 giugno 2023 ma che, comunque, andranno sostituiti. La sostituzione di Juan Cuadrado risulta avere la priorità rispetto alle altre. L’arrivo di Timothy Weah non è ritenuto ancora sufficiente per coprire adeguatamente la fascia destra. Ecco quindi il nome nuovo di Cristiano Giuntoli: Nahuel Molina.

Il nome che affascina Giuntoli in realtà non rappresenta una novità assoluta per la Juventus. Nahuel Molina, classe 1998, esterno destro argentino e Campione del Mondo con la nazionale albiceleste, è stato per un paio di stagioni protagonista nella nostra serie A e con un’altra maglia bianconera, quella dell’Udinese.

Esattamente un anno fa, nel luglio del 2022, Nahuel Molina detto El galgo, il levriero, per la sua velocità, è passato dall’Udinese all’Atletico Madrid. Una grande stagione, quella di Molina in terra di Spagna, che ha finito con il riaccendere i riflettori della Juventus su un profilo in grado di assicurare un elevato rendimento e capace di compiere al meglio entrambe le fasi.

L’esterno argentino è molto tentato dalla proposta della società bianconera la quale, però, dovrà superare le resistenze del club spagnolo. Anche l’Atletico di Madrid, come del resto la Juventus, non naviga nell’oro e di fronte a un’offerta congrua potrebbe avviare la trattativa con il club bianconero. Il giocatore non è incedibile e la Juve sta facendo le opportune valutazioni.

I Colchoneros, guidati da Simeone, avrebbero già pronto il sostituto di Nahuel Molina. Si tratta di Arnau Martinez, giocatore del Girona FC. Nahuel Molina + Timothy Weah. In casa Juventus il post-Juan Cuadrado è già iniziato.