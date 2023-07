Mario Pasalic è un possibile uomo mercato. O almeno potrebbe diventarlo nelle prossime settimane. Il forte trequartista croato attira le grandi

Non se ne parla molto, eppure i numeri dicono che Mario Pasalic è uno dei centrocampisti più completi e forti del campionato di Serie A. Il ventottenne trequartista croato dell’Atalanta ha tutte le qualità e le caratteristiche per piacere e molto alle grandi, sia italiane che straniere. Pasalic, cinquantaquattro presenze e otto reti con la sua nazionale, è uno di quegli elementi forse poco appariscenti ma che ogni allenatore vorrebbe avere.

Infatti lo vorrebbe ancora con sè Gian Piero Gasperini. Il tecnico dei bergamaschi preferirebbe privarsi di altri giocatori, ma non dell’ex talento cresciuto nelle giovanili dell’Hajduk Spalato ed esploso definitivamente in maglia nerazzurra.

Eppure tra la fine di luglio e i primi giorni di agosto il trequartista croato potrebbe cambiare maglia, lusingato da proposte importanti di squadra che nella prossima stagione disputeranno la Champions League. Una di queste, ad oggi la favorita per acquisire le prestazioni di Pasalic, è la Lazio. La squadra biancoceleste ha un vantaggio rispetto alle concorrenti: dispone di una liquidità di tutto rispetto dopo aver ceduto Milinkovic-Savic ai sauditi dell’Al-Hilal.

Pasalic verso la Lazio, Lotito vuole fare un regalo a Maurizio Sarri

I quaranta milioni incassati dal presidente Claudio Lotito saranno reinvestiti per accontentare le richieste di Maurizio Sarri, sempre più ansioso di avere a disposizione quanto prima i rinforzi promessigli dalla società. E proprio il sostituto di Milinkovic è una delle priorità del tecnico di Figline Valdarno, che ha messo il polacco del Napoli Piotr Zielinski in cima alle sue preferenze.

Arrivare al neo campione d’Italia però non è facile e proprio per questo starebbe prendendo piede in casa biancoceleste l’ipotesi Pasalic. Il croato ha caratteristiche simili e anzi rispetto a Zielinski trova il gol con maggiore facilità. La trattativa con l’Atalanta non è ancora entrata nel vivo, ma Lotito è intenzionato a stringere i tempi.

Maurizio Sarri dal canto suo avrebbe già dato il via libera all’arrivo del trequartista croato, che da molti punti di vista sarebbe l’elemento ideale per dare linfa e concretezza ai suoi schemi offensivi.

La Lazio intende compiere un ultimo tentativo per verificare la possibilità di arrivare a Zielinski: in caso di esito negativo, tutti gli sforzi di presidente e dirigenti sarebbero rivolti all’acquisto di Pasalic. Il club biancoceleste è attivissimo e Sarri conta di avere la squadra al completo il prima possibile.