Arriva Cuadrado, la firma è a un passo

Juan Cuadrado ha lasciato la Juventus a parametro zero ed è pronto a firmare per un’altra squadra: tutti i dettagli

Aveva lasciato la Juventus a parametro zero lo scorso 30 giugno, vista la rivoluzione avviata dalla proprietà. Juan Cuadrado, dunque, firmerà per un’altra squadra. Per adesso non si parla ancora di Arabia Saudita o altri campionati esotici, anche se è chiaro che essendo un classe ’88 è un ingaggio che farebbe molto comodo.

Ma il destino sembra avere altri piani per l’esterno offensivo colombiano, capace di essere il classico ‘uomo in più’ della Juve negli ultimi anni, che si tratti di Serie A o Champions League. Il tempo, tuttavia, passa per tutti e le ultime stagioni di Cuadrado non erano state molto brillanti. La Juventus ha fatto scadere il contratto e ha deciso di puntare su un profilo più giovane come Timothy Weah, che ha tutte le carte in regola per imporsi con la maglia bianconera.

Il futuro di Cuadrado, dunque, oltre a non essere alla Juventus, non sarà nemmeno in Serie A. Qualche squadra, come la Roma o la Lazio, aveva chiesto informazioni all’entourage. Ma la carriera dell’esterno colombiano proseguirà in Turchia, patria di tanti big e non solo del campionato italiano.

Cuadrado lascia l’Italia e vola in Turchia

La squadra più in pressing su Cuadrado attualmente è il Fenerbahce. Vogliono vincere di nuovo il campionato, dopo aver perso la lotta contro gli acerrimi rivali del Galatasaray, che nella loro rosa possono vantare giocatori del calibro di Mertens, Zaniolo e si tratta per la permanenza di Icardi.

Il Fenerbahce ha detto addio a giocatori forti come Arda Guler, Enner Valencia e Bruma. Serve qualcuno che infiammi il pubblico: Dzeko, Becao e Szymanski non bastano. Serve l’esplosività di Cuadrado che in Turchia può rivivere una seconda giovinezza visto che la competitività non è quella della Serie A.

La firma di Cuadrado sul nuovo contratto con il Fenerbahce sarebbe anche molto vicina. La Turchia sta accogliendo, come detto in precedenza, tanti giocatori dal campionato italiano. Come per esempio i vari Viviano, Torreira e Bertolacci.

Sarà molto interessante capire come si adatterà Cuadrado al Fenerbahce e soprattutto in che posizione giocherà. Quella di terzino destro è stata la più ricoperta negli ultimi anni, anche se il colombiano riesce a fare molto bene anche come esterno di centrocampo o addirittura nel tridente d’attacco. L’obiettivo del Fener è far la guerra – sportivamente parlando – al Galatasaray e Cuadrado è l’uomo giusto.