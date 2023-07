La Juve provoca il Chelsea: Mudryk e soldi

Juventus “provocata” dal nuovo Chelsea di Mauricio Pochettino: Mudryk sul piatto per lo scambio, tifosi increduli.

Clima infernale in casa Juventus, e non solo per il caldo. Questo è il periodo tipico in cui le trattative cominciano a diventare sempre più sostanziose e meno legate ai rumors. E in tutto questo, una società come quella bianconera non può farsi trovare impreparata.

Probabilmente l’arrivo di Cristiano Giuntoli coincide con la volontà della società di voler tornare a essere competitiva in sede di calciomercato con un occhio di riguardo per le cessioni. L’arrivo dell’ex ds del Napoli è figlio della volontà di sfoltire una rosa che si sta facendo, non solo economicamente, molto pesante.

Oltre ai vari Arthur, Zakaria e Mckennie, tutti e tre finiti sulla lista dei partenti, un altro calciatore potrebbe essere sacrificato in nome di una rinnovata sostenibilità finanziaria che spinge la Vecchia Signora a vendere prima di acquistare ulteriori tasselli di peso. Molti lo hanno accusato di essere svogliato in campo e di non aver dimostrato nulla del prezzo per il quale è stato pagato.

Altri invece lo hanno giustificato puntando il dito contro Massimiliano Allegri che di certo nella sua idea di calcio non predilige l’aspetto offensivo. Sta di fatto che il destino di Dusan Vlahovic a Torino è appeso a un filo e, malgrado finora non sono pervenute offerte ufficiali, molti club europei non hanno mai spesso di osservarlo.

Juventus, il Chelsea ‘osserva’ Vlahovic

Tra di essi non può mancare il solito Chelsea che tutto ha in questo momento tranne che un attaccante vero. Ebbene non sono pochi gli osservatori che vedono il centravanti serbo destinato alla Premier League. Il problema in questo caso è la trattativa con la Juventus che di sicuro vorrà recuperare l’investimento fatto quasi due anni fa. Il club bianconero chiede circa 80 milioni e sul calciatore c’è il forcing del Psg, a caccia di una punta di qualità.

Stando alle indiscrezioni lanciate da Alfredo Pedullà, alcuni intermediari dei Blues avrebbero fatto un timido passo in avanti per quantomeno bussare alla porta della Juventus. La vicenda Lukaku continua a tenere banco, sul calciatore ci sono anche i bianconeri ma non esiste possibilità di intavolare uno scambio tra i due.

Non ci sono state manovre ufficiali da parte della società inglese nelle ultime ore. Ma molti sono propensi a pensare che la Juventus, per dare il suo assenso alla cessione di Vlahovic, potrebbe chiedere oltre ai soldi anche il cartellino di Mudryk il cui valore, visto l’inizio diffiicile in Premier League, si è praticamente dimezzato. Questa potrebbe essere una tipica operazione a la Giuntoli che a Napoli hanno conosciuto molto bene.