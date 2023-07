Inter, nuova grana dopo Lukaku: “Proposta inaccettabile”

“Proposta inaccettabile”: dopo le difficoltà nella trattativa con il Chelsea per Romelu Lukaku una nuova grana per l’Inter

Mentre i nerazzurri agli ordini di Simone Inzaghi lavorano ad Appiano Gentile in vista della nuova stagione, che inizierà il prossimo 19 agosto, i dirigenti della ‘Beneamata’ sono impegnati sul fronte del calciomercato.

Tre finora i colpi messi a segno da Beppe Marotta, Amministratore Delegato area sport nerazzurro, e dai suoi più stretti collaboratori: il figlio d’arte Marcus Thuram, arrivato a parametro zero, il difensore tedesco di origini camerunensi Yann Aurel Bisseck, prelevato dall’Aarhus versando i 7 milioni di euro della clausola rescissoria, e il centrocampista ex Sassuolo e della Nazionale, Davide Frattesi, l’investimento più cospicuo (tra prestito e riscatto 32 milioni di euro). Ma non sono tutte rose e fiori. Gli uomini mercato dell’Inter, infatti, hanno anche delle belle gatte da pelare.

Al momento non si sa se il ‘LuLa Park‘ aprirà di nuovo i battenti. Se Lautaro Martinez, fresco di investitura a capitano dopo la partenza di Marcelo Brozovic, Milan Skriniar e Danilo D’Ambrosio, sarà al centro dell’attacco nerazzurro, la presenza al suo fianco del suo ‘gemello’, Romelu Lukaku, è una grande incognita.

Inter, non solo Lukaku: problemi anche per Demiral

Il Chelsea e l’Inter non hanno ancora trovato l’accordo per prolungare l’avventura interista di ‘Big Rom’ anche perché i nerazzurri puntano al rinnovo del prestito con successivo riscatto mentre i blues vogliono la cessione a titolo definitivo. Uno stallo di cui potrebbe approfittare la Juventus che potrebbe piombare sul gigante belga in caso di addio di Dusan Vlahovic. Ma, come detto, la difficile trattativa per l’attaccante della Nazionale belga non è l’unica grana dei responsabili delle strategie di mercato dell’Inter.

Quest’ultimi, per rinforzare la retroguardia nerazzurra che ha perso un perno come lo slovacco Milan Skriniar, hanno messo nel mirino il difensore Merih Demiral, in uscita dall’Atalanta. Gli orobici sono a un passo dal finalizzare la trattativa per portare alla corte di Gian Piero Gasperini il difensore brasiliano dell’Udinese Becao. Di conseguenza, la dirigenza bergamasca è intenzionata a cedere il difensore turco solo a titolo definitivo.

Tuttavia, l’Inter ha presentato un’offerta per il prestito del difensore turco ex Juventus. Tranchant la risposta della ‘Dea’: “Proposta inaccettabile“. Dunque, ancora non c’è il nome del sostituto del difensore slovacco, volato nella capitale francese per vestire i colori del Paris Saint-Germain. Un altro nodo, dopo quello Lukaku, per un mercato nerazzurro che dopo una partenza sprint sta incontrando qualche difficoltà di troppo.