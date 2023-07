Calciomercato, sbarca in Serie A: colpo argentino

Ha dovuto saltare anche il Mondiale in Qatar per infortunio, ora il suo futuro è in Serie A: assalto decisivo, ci siamo

Giorni intensi per la Serie A tra acquisti e cessioni eccellenti. Tanti big potrebbero partire, ma anche altri sarebbero sul punto di sbarcare in Italia. Un’idea clamorosa visto che è stato vicinissimo già in passato al top club della Serie A.

Una sessione estiva di calciomercato che sarà ricordata per gli assalti costanti dall’Arabia Saudita. Tanti big della Serie A sono attratti da questo mondo completamente ignoto, che è uscito alla ribalta dopo diverso tempo. Ora i maggiori club italiani dovrebbero darsi una mossa per pensare a nuovi colpi suggestivi in vista del futuro. Nelle prossime ore potrebbero esserci numerose ufficialità per chiudere un cerchio decisivo. Tanti i nomi interessanti sul taccuino delle big della Serie A, che proveranno a darsi da fare per competere con le migliori compagini dei principali campionati d’Europa.

Calciomercato, Lo Celso nel mirino della big della Serie A

Un momento decisivo per far tornare a sognare i tifosi delle big della Serie A. Finora non è arrivato nessun colpo, ma sarà soltanto questione di ore. L’assalto decisivo per puntellare la rosa a disposizone.

Come svelato dall’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport”, il Napoli sarebbe ad un passo dal centrocampista argentino, di proprietà del Tottenham, Giovani Lo Celso, di ritorno dal prestito al Villarreal. Già in passato il club partenopeo ci aveva provato, ma ora il presidente De Laurentiis potrebbe avere la meglio nonostante il suo ricco contratto con gli Spurs a 4,3 milioni netti fino al 2025.

All’età di 27 anni, il centrocampista sudamericano ha ricoperto qualsiasi posizione a centrocampo e potrebbe essere un acquisto eccezionale per Rudi Garcia. Lo Celso ha tanta voglia di mettersi in mostra dopo aver saltato anche il Mondiale in Qatar con l’Argentina a causa di un grave problema muscolare al bicipite femorale.

L’argentino è stato costretto anche all’operazione chirurgica per poi tornare in campo nella seconda parte di stagione. Ora il Napoli potrebbe sferrare l’assalto vincente anche vista la possibile cessione di Piotr Zielinski, pronto a volare in Arabia Saudia. La società partenopea proverà a chiudere in tempi brevi il colpo dell’argentino per regalare a Rudi Garcia il primo innesto di qualità in vista della prossima stagione. Un’idea davvero clamorosa in casa azzurra.