Lautaro Martinez: l’Inter ha deciso di farlo

Il calciomercato è appena cominciato e in casa Inter si lavora sia in entrata che in uscita. Marotta è al lavoro.

L’Inter sta vivendo un’estate di grandi cambiamenti. Partenze eccellenti, incertezze, ma anche qualche innesto. Se ne sono andati D’Ambrosio, Skriniar, Brozovic e (probabilmente) Handanovic, tra gli altri. Si tratta di calciatori che hanno indossato tutti, anche temporaneamente, la fascia di capitano.

Con Lukaku attualmente al Chelsea si sono persi molti punti di riferimento nello spogliatoio. Solo una certezza rimane costante, e per fortuna senza dubbi sul futuro. Si tratta di Lautaro Martinez: il vice capocannoniere del campionato, almeno questa estate non è stato messo al centro di voci di mercato. Resterà sicuramente, e soprattutto sarà pronto a indossare la fascia di capitano.

A quanto pare sembra lui il candidato più importante: sicuramente per un discorso di anzianità, ma anche per i successi ottenuti nella passata stagione. La Coppa del Mondo con l’Argentina, ma anche la Coppa Italia e la Supercoppa con l’Inter, senza dimenticare la finale di Champions League. Insomma, se c’è un punto di riferimento questo è proprio lui. E su questo non ci sono dubbi. Ci sono pochissime possibilità, a questo punto, che Inzaghi faccia una scelta diversa per la fascia.

Inter senza capitano: ma c’è un candidato decisamente solido

Anzi, la decisione di far diventare il “Toro” nuovo capitano arriverebbe proprio dalla società, che vorrebbe in Lautaro Martinez il nuovo volto immagine della squadra nerazzurra. Questi dovrebbero essere i nuovi equilibri, anche se Handanovic dovesse essere “ripreso” dal mercato degli svincolati per tornare a fare il secondo. D’Ambrosio (svincolato pure lui) e Skriniar sono andati via.

Brozovic è volato in Arabia non senza polemiche, e quindi l’Inter cerca nuovi punti di riferimento. L’ultimo capitano dell’Inter sceso in campo è stato Brozovic, che portava la fascia nella finale di Champions League contro il Manchester City.

Ad oggi anche un altro sicuro candidato come Romelu Lukaku è tecnicamente un ex, visto che ha fatto ritorno al Chelsea dopo la fine del prestito oneroso con i nerazzurri. Chiaramente, l’allenatore Simone Inzaghi aspetta rinforzi: tuttavia non sembra che possa arrivare un giocatore che al primo anno a Milano possa subito guadagnarsi i ranghi di capitano. Quindi largo a Lautaro Martinez, con Nicolò Barella sicuramente candidato come suo possibile e ideale vice: sempre sirene di mercato permettendo.