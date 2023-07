Calciomercato: è fatta, preso Mahrez

Riyad Mahrez è ormai prossimo a cambiare squadra. L’accordo con il nuovo club è stato trovato, manca solo l’ufficialità.

Ryad Mahrez è ormai molto vicino a lasciare il Manchester City ed iniziare una nuova esperienza. L’offerta è arrivata e per questo motivo possiamo dire che la trattativa è a buon punto.

Per Mahrez, quindi, il calciomercato estivo potrebbe regalargli una nuova possibilità. Si tratta di un cambio di squadra importante per trovare continuità nonostante diciamo che Guardiola lo tiene in considerazione. Vedremo cosa succederà e se alla fine arriverà il tanto atteso via libera oppure ci sarà un passo indietro proprio per volontà del tecnico spagnolo.

Mercato: stanno prendendo Mahrez, ecco con chi firma

Dopo un inizio di esperienza assolutamente positiva, Mahrez ha perso posizioni nella gerarchia di Guardiola anche se il tecnico spagnolo lo ha sempre tenuto in considerazione e, soprattutto, non lo ha mai escluso dalle rotazioni. Nonostante questo, l’ex Leicester ha voglia di iniziare una nuova esperienza per trovare una continuità mancata in questa parte della sua carriera e l’occasione potrebbe essere dietro l’angolo. Condizionale in questi casi d’obbligo visto che Guardiola potrebbe opporsi alla cessione vista l’importanza del calciatore nello spogliatoio.

Secondo quanto riferito da The Athletic, l’Al-Ahli ha messo sul piatto una cifra da 30 milioni di euro per arrivare a Mahrez. Per adesso Guardiola non sembra essere pienamente convinto di questa partenza considerando l’importanza del giocatore nelle rotazioni e quindi non si ha nessuna certezza. Sono in corso comunque tutti i ragionamenti del caso considerando la volontà del calciatore di trovare continuità.

Si tratta di un qualcosa da seguire con attenzione soprattutto nelle prossime settimane. Vedremo se alla fine ci sarà la tanto attesa fumata bianca oppure si assisterà ad un passo indietro magari proprio per volontà di Guardiola che, come detto in precedenza, non ha nessuna intenzione di privarsi del calciatore.

Ultime Mahrez: l’Arabia chiama

Mahrez all’Al-Ahli non è una possibilità da escludere considerando anche la volontà del giocatore di trovare una squadra che gli dà continuità in questa sessione di calciomercato. Vedremo se alla fine ci sarà il tanto atteso via libera oppure si assisterà ad un passo indietro.

Molto dipenderà da Guardiola. Sarà quasi certamente il tecnico spagnolo a decidere se far andare il suo giocatore oppure confermarlo in rosa per un altro anno. Scelte che saranno fatte in davvero poco tempo.