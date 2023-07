Pirlo piazza il colpo: trequartista dalla Serie A per la Samp

Alla Samp di Andrea Pirlo piace tantissimo un trequartista della Serie A. Il giocatore potrebbe sposare il progetto blucerchiato

Negli scorsi giorni, Andrea Pirlo è diventato il nuovo allenatore della Sampdoria, storica big italiana, appena retrocessa in Serie B.

L’allenatore ex Juve sarà accompagnato da Nicola Legrottaglie durante la sua avventura a Genova e proprio con l’ex calciatore del Catania, Andrea Pirlo sta lavorando in ottica mercato. Tra i nomi che più piacciono all’allenatore della Samp vi è in particolare quello di Roberto Soriano, trequartista attualmente svincolato.

Soriano, in passato, ha già vestito la maglia della Sampdoria dal 2011 fino al 2016. Con i blucerchiati ha debuttato ufficialmente in Serie B il 5 ottobre del 2011 nella gara contro il Verona terminata con il risultato di parità. L’anno successivo, debutta in Serie A con la maglia della Samp, il 26 agosto 2012 nella gara contro il Milan vinta per 0-1 a San Siro.

All’inizio della stagione 2015/16, Roberto Soriano fu ad un passo dal vestire la maglia del Napoli: il suo contratto venne depositato quattro minuti dopo la chiusura del calciomercato, perciò l’affare non venne considerato valido. Con la maglia della Samp, il trequartista esordisce anche nelle coppe europee, nel terzo turno preliminare contro il Vojvodina che eliminerà clamorosamente la compagine blucerchiata.

La Samp vuole Soriano: l’ultima parola spetta al calciatore

Dopo l’esperienza in Spagna al Villarreal (dove comunque fece molto bene) Roberto ha giocato al Bologna dove è diventato fondamentale nelle tattiche del compianto Sinisa Mihajlovic. Nell’ultima stagione ha avuto un ruolo meno importante con Thiago Motta ed alla fine ha detto addio. Si valutano varie opzioni per il suo futuro e quella blucerchiata resta abbastanza intrigante. Dopo 18 reti e 145 apparizioni con la maglia blucerchiata, Soriano potrebbe tornare alla Sampdoria.

Il trequartista piace molto a Pirlo e potrebbe diventare uno dei perni della società del nuovo proprietario Andrea Radrizzani. Anche il Bologna ha aperto ad un eventuale ritorno con un ingaggio più basso, di circa cinquecentomila euro a stagione. La società emiliana, nelle scorse ore, ha dato l’addio tramite i social a Nicola Sansone e Gary Medel anch’essi in scadenza di contratto, ma non a Roberto Soriano.

Per il trequartista italiano la pista Bologna resta aperta ma anche quella che lo porterebbe ad un ritorno in maglia blucerchiata resta vivissima. L’ultima parola spetterà a Roberto Soriano che nelle prossime ore potrebbe finalmente scegliere il suo futuro, ad un bivio tra il passato (Samp) e presente (Bologna).