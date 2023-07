Inter, sguardo al futuro: arriva il rinnovo tanto atteso

Dopo alcune cessioni ed acquisti, in casa Inter è tempo di conferme: arrivato il rinnovo tanto atteso dai tifosi

In casa Inter, il mercato è attualmente la priorità della dirigenza nerazzurra, soprattutto in vista di alcune partenze.

I primi ad uscire sono stati Dzeko, destinazione Fenerbahce, Brozovic, finito all’Al Nassr, Lukaku tornato, almeno momentaneamente, al Chelsea e gli addi a zero di Gagliardini e D’Ambrosio. La compagine lombarda, però, ha in programma l’estensione di alcuni contratti dei suoi tesserati. Nelle scorse settimane, infatti, è stato raggiunto un accordo per il rinnovo del contratto di Stefan De Vrij. Il difensore resterà in nerazzurro, firmando un contratto biennale.

Qualche ora fa è arrivata l’ufficialità del rinnovo di Alessandro Bastoni, uno dei protagonisti della cavalcata fino alla finale di UEFA Champions League. Il difensore classe 1999 è cresciuto calcisticamente nell’Atalanta, arrivando nel club bergamasco a soli sette anni. Nel settore giovanile della Dea, Bastoni resta fino alla stagione 2016/17. L’esordio da calciatore professionista avviene il 30 novembre 2016, a 17 anni, nella gara vinta per 3-0 contro il Pescara, in Coppa Italia. Il 22 gennaio 2017 debutta in Serie A contro la Sampdoria, a Bergamo.

Poi l’approdo all’Inter dove il calciatore si è consacrato. I tifosi nerazzurri temevano un nuovo caso Skriniar, ma il calciatore nerazzurro ha invece smentito ogni rumors ed ha rinnovato, con grande gioia di Simone Inzaghi. L’Inter ha vinto diversi titoli negli ultimi anni, e Bastoni è stato senza dubbio uno dei protagonisti assoluti.

Bastoni-Inter: una storia d’amore destinata a continuare

Con la maglia nerazzurra, Alessandro Bastoni debutta il 28 settembre 2020, contro la Sampdoria. Nel corso della stagione si fa notare molto da Antonio Conte e col tempo scavalca nelle gerarchie anche Diego Godin. Bastoni è cresciuto molto nel corso degli anni e pian piano ha accumulato l’esperienza necessaria per diventare un perno della difesa.

Il 19 gennaio 2020 ha segnato il suo primo gol con la maglia dell’Inter e dopo un mese esordisce anche in Europa League, nella gara vinta per 2-1 contro il Ludogorets. La crescita del difensore è evidente e l’anno successivo Bastoni ha vinto il suo primo trofeo da calciatore professionista: lo scudetto, spezzando l’egemonia della Juventus durata quasi un decennio. E’ passato tempo e Bastoni è considerato come uno dei migliori difensori al mondo.

Bastoni sarà senza dubbio uno dei calciatori più pagati della rosa. Aveva un anno di contratto, l’Inter ha rinnovato il suo contratto fino al 2028 blindandolo con uno stipendio di 5.5 milioni di euro a salire, un mega contratto e un giocatore che sarà fondamentale per l’intero reparto difensivo nerazzurro. Calhanoglu e Bastoni, doppio rinnovo e Marotta blinda cosi il suo futuro.