Sergio Rico, la notizia è appena arrivata dall’ospedale: tifosi in lacrime

Una buona notizia allieta i tifosi del portiere Sergio Rico: è appena arrivata dall’ospedale nel quale è ricoverato

L’incidente di Sergio Rico ha colpito i tifosi di mezzo mondo e in particolare quelli del Paris Saint Germain che lo hanno sempre apprezzato per la sua professionalità. Lo scorso 28 maggio la vita del portiere è cambiata: un incidente a cavallo gli ha provocato un trauma cranico-cerebrale.

Da lì la sua vita è drasticamente cambiata. Famiglia, amici e compagni di club si sono stretti attorno a lui con la speranza che torni presto in forma, ma il suo percorso non è affatto facile. Il ragazzo ha riportato una delicata ferita alla testa. La dinamica dell’incidente non è ancora del tutto chiara.

Rico si trovava in un maneggio di Huelva, a pochi km da Siviglia, ma tutto d’un tratto, in maniera inaspettata, il suo cavallo è impazzito provocandogli una ferita profonda alla testa. Immediati sono stati i soccorsi del Virgen de Rocìo di Siviglia con il portiere che è stato trasferito in terapia intensiva.

Sergio Rico, buone notizie: ha lasciato la terapia intensiva

Dopo un mese e mezzo di lacrime e di difficoltà ora arriva la bella notizia: Sergio Rico ha lasciato la terapia intensiva, ha riportato risultati incoraggianti tali da essere dimesso dal team dei medici. Una notizia straordinaria tenendo presente che le lesioni riportate dal portiere scuola Siviglia erano, e sono, abbastanza profonde e delicate da trattare.

Sergio Rico lascia dunque la terapia intensiva per cominciare un nuovo percorso sicuramente meno tortuoso dal punto di vista medico: il ragazzo dovrà superare l’ultimo scoglio curandosi la lesione cerebrale, ma gli esperti assicurano che vi sono tutti i presupposti per arrivare a ciò. Sarà seguito da un team di medici che assicurano competenza nel trattare questo tipo di lesioni.

La notizia allieta anzitutto la famiglia con la moglie Alba Silva che è stata accanto al marito giorno e notte e ora può tirare un sospiro di sollievo. Pochi giorni fa a una serie di giornalisti presenti all’ospedale di Siviglia aveva assicurato che Sergio stava migliorando da tutti i punti di vista ricordandosi il nome dei suoi familiari e dando dunque prova di aver recuperato parzialmente la memoria.

Grande soddisfazione anche da parte del Siviglia, società nella quale il 29 enne è cresciuto prima di esplodere a livello internazionale. Gli andalusi hanno voluto abbracciarlo virtualmente dedicandogli un post su Twitter: “Non potremmo essere più felici“.