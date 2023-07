Ne fa fuori cinque: ecco le scelte dell’allenatore

In attesa dell’inizio della nuova stagione, un allenatore ha preso delle decisioni davvero importanti per la sua squadra.

Tutte i team europei sono ormai focalizzati verso la prossima stagione, anche perché tra una decina di giorni inizieranno i vari ritiri estivi. Le nostre squadre, inoltre, sanno ora anche chi sfideranno nella prima giornata di campionato. Nella giornata di mercoledì, infatti, è stato stilato il calendario della prossima Serie A, dove il match clou è sicuramente la sfida del Renato Dall’Ara tra il Bologna ed il Milan.

In Serie A c’è grande attesa per il campione d’Italia e per tutte le principali rivali con le milanesi e la Juve al lavoro sul mercato per migliorarsi. Il calendario ha evidenziato diverse novità ma questi sono invece giorni che tutti gli appassionati dedicano al calciomercato. Nelle ultime ore è partita ufficialmente l’avventura di un tecnico sulla panchina di una big europea.

Stiamo parlando del Chelsea e di Mauricio Pochettino, un allenatore pronto a svoltare il club londinese. Gli ultimi mesi hanno visto acquisti folli e spesso quasi senza senso mentre il club ha terminato l’annata addirittura al dodicesimo posto in classifica. Toccherà a Pochettino cambiare tutto e trovare la quadra per ritrovare i Blues ai fasti di un tempo.

Chelsea, Pochettino ha messo sulla lista dei partenti ben cinque giocatori: c’è anche Lukaku

Secondo quanto riportato dal ‘The Telegraph’, infatti, Mauricio Pochettino ha scelto di far fuori ben cinque calciatori dal suo Chelsea. Il nuovo allenatore dei ‘Blues’, di fatto, ha dato il benservito a Christian Pulisic (seguito fortemente sia dal Milan che dal Lione). Anche un altro giocatore ‘messo alla porta’ dall’ex allenatore di Tottenham e PSG riguarda un’altra squadra del nostro campionato, visto che stiamo parlando di Romelu Lukaku.

Il belga è di fatto un forte obiettivo dell’Inter che, però, dovrà cercare di ammorbidire le richieste del Chelsea. I ‘Blues’, a differenza dell’anno scorso, non hanno la minima intenzione di regalare in prestito Romelu Lukaku. Mentre gli altri giocatori del team inglese messi sulla lista dei partenti da Mauricio Pochettino sono: Pierre Emerick Aubameyang, Hakim Ziyech (il quale cerca un’altro team dopo che il suo trasferimento in Arabia Saudita è saltato) e Callum Hudson-Odoi. Il Chelsea, dopo una stagione super deludente, sta di fatto attuando una vera e propria rivoluzione.

Nel team inglese, in attesa di conoscere le squadre dove andranno questi cinque calciatori, ci sono stati altri adii importanti: da Kanté (andato anch’egli a giocare nel campionato saudita), passando Ruben Loftus-Cheek (acquistato dal Milan per circa 21 milioni di euro), a Kai Havertz (nuovo giocatore dell’Arsenal di Mikel Arteta) e Mason Mount (che si è trasferito nel Manchester United di Erik ten hag).