Lady Matri sbarca in Sicilia: mini top e sguardo seducente

Federica Nargi attira sempre più persone nel proprio profilo Instagram, che conta ben 4,2 milioni di follower.

La bella e sensuale Federica Nargi sta conquistando sempre di più il mondo social. I fan, infatti, la apprezzano da quando ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo.

La prima apparizione televisiva risale all’anno 2007, quando prende parte al programma ‘Miss Italia’. Da quel momento in poi la bella Federica ha ottenuto un enorme successo, che l’ha vista prendere parte anche a spettacoli teatrali. Negli anni successivi, grazie anche alle partecipazioni in alcune fiction, i telespettatori italiani si sono affezionati sempre di più, tanto da seguirla con piacere sui social.

Per quanto riguarda la vita privata, è da anni felicemente fidanzata con l’ex attaccante Alessandro Matri. La coppia ha due bambine, Sofia nata nel 2016 e Beatrice nata nel 2019. Federica è molto apprezzata dai propri follower per i contenuti postati sui social, che la ritraggono sia in ambito lavorativo che privato. L’ultimo scatto pubblicato durante una serata di relax ha attirato l’attenzione di tutti i fan, che hanno invaso i commenti di parole al miele per la bella romana.