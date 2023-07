Diletta Leotta esplosiva: pancione e super décolleté

La giornalista siciliana torna a brillare sui social con uno scatto pazzesco: i fan rimangono a bocca aperta

Il suo nome risuona più forte che mai nel mondo del giornalismo sportivo ma non solo, ormai da diversi anni. Il successo di Diletta Leotta è sotto gli occhi di tutti: così come la bellezza quasi imparagonabile della bionda siciliana.

Una figura che ha attratto – e continua ad attrarre – milioni di persone: ed è chiaro che tra i personaggi del mondo dello spettacolo più amati, chiacchierati e seguiti vi sia in cima a tutti la splendida catanese. Diletta ha una solidissima fan base che la segue praticamente in ogni suo passo. La Leotta, quasi a cadenza quotidiana, ‘ricambia’ mostrandosi più bella e sexy che mai giorno dopo giorno. Gli scatti pubblicati fanno solitamente girare la testa ai più.

Diletta Leotta nasce a Catania il 16 agosto 1991 e inizialmente non ambisce a diventare una giornalista. Dopo la Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Catania, ha cominciato il suo percorso nel mondo del giornalismo. Da ‘Tiki-Taka’, trasmissione di grande successo andata per anni in onda su Italia 1 e condotta da Pierluigi Pardo, passando successivamente a palcoscenici sempre più ambiti.

Diletta è anche una delle speaker radiofoniche più amate: ed è ormai da diverso tempo il volto femminile di ‘Radio 105’, nella quale interviene praticamente ogni giorno. Su Instagram può vantare 8,7 milioni di seguaci, un numero pazzesco che prende forma dai continui aggiornamenti che la Leotta – tra scatti di lavoro ma anche di vita personale – offrei ai tantissimi ammiratori.

Diletta è splendida: lato A esplosivo

Nel corso degli anni è stata accostata a diversi discussissimi flirt nel mondo dello spettacolo. Ma da qualche tempo a questa parte, la giornalista di DAZN ha finalmente trovato la sua dolce metà: Loris Karius. L’ex portiere del Liverpool è legatissimo alla speaker catanese e la coppia, assai affiatata, tra circa un mese e mezzo accoglierà la sua prima figlia.

Su Instagram, nel suo ultimissimo scatto strappato in vacanza con il compagno tedesco, Diletta si mette in mostra e non si può non dire che sia più bella che mai. La quasi 32enne mostra il suo corpo da sogno che, nonostante la gravidanza, è più sensuale che mai. Le curve della Leotta, come è naturale che sia, iniziano a lievitare. Ed i fan non possono non scorgere un dettaglio.

In un costume nero che fatica a contenere le giunoniche curve, Diletta mostra un lato A da applausi. In poche ore lo scatto ha raccolto migliaia di approvazioni tra likes e commenti: l’ennesimo centro perfetto della giornalista che è ormai una delle regine indiscusse sui social.