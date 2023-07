Berardi alla Juventus: lo scambio scatena la polemica

Al centro di numerose voci di mercato, per Domenico Berardi questo può essere l’anno giusto per lasciare il Sassuolo provando nuove esperienze.

Per Domenico Berardi, simbolo indiscusso del Sassuolo, può essere giunto il momento di salutare definitivamente Reggio Emilia. Sul venticinque neroverde, infatti, ci sono diversi club pronti a fare sul serio.

Una delle società che ha mostrato un concreto interesse è la Lazio, che vuole potenziare pesantemente la rosa vista la partecipazione alla prossima Champions League. Maurizio Sarri, oltre al ruolo di vice Immobile, ha richiesto alla dirigenza un profilo importante per rinforzare la corsia di destra, in modo da far rifiatare un instancabile Felipe Anderson nel momento del bisogno.

Negli ultimi giorni, però, sulle tracce del capitano del Sassuolo si è messa la Juventus, chiamata a sostituire Angel Di Maria che ha lasciato il club per via della scadenza contrattuale. A tal proposito, la ‘Vecchia signora’ è pronta a mettere sul piatto una contropartita tecnica gradita al Sassuolo per battere la concorrenza del club biancoceleste.

La Lazio su Berardi, la Juventus pronta al sorpasso: contropartita tecnica la chiave giusta

Dopo dodici anni passati tra le file del Sassuolo, tra settore giovanile e prima squadra, per Domenico Berardi pare giunto il momento di compiere il grande salto. Oltre alla Lazio, sul classe 1994 è forte l’interesse della Juventus, con il tecnico Massimiliano Allegri che apprezza da tempo le qualità dell’esterno azzurro. Il club bianconero è quindi pronto a fare sul serio, tanto da essere pronto a mettere sul piatto una contropartita tecnica che potrebbe convincere il club neroverde a dare il via libera alla cessione.

Stando a quanto riporta il giornalista Paolo Bargiggia tramite un tweet, la Juventus sta pensando di inserire nell’operazione il difensore belga classe 2002 Koni De Winter, in questa stagione in prestito all’Empoli. Nonostante la giovane età il calciatore ha disputato quattordici partite con la maglia del club toscano, fornendo prestazioni molto incoraggianti. Il Sassuolo, che da sempre ama lavorare con i giovani per consacrarli definitivamente, pare interessato ad inserire nella trattativa il cartellino del classe 2002.

Questi possibile sviluppo ha mandato su tutte le furie il popolo biancoceleste, infuriato per via dei continui affari che coinvolgono Sassuolo, Juventus e Roma. La Juventus è pronta a lanciare il definitivo assalto, con la beffa che si fa sempre più vicina per la Lazio. La trattativa per portare Berardi alla Juventus, mai come quest’anno, può presto entrare nel vivo.