Un veterano in porta: che sorpresa l’erede di Onana

L’Inter ha trovato il sostituto di Andrè Onana anche in maniera abbastanza inattesa, un colpo importante per dare esperienza al reparto.

La partenza del camerunense potrebbe essere velocizzata, sarebbe un’altra cessione importante ai fini del bilancio. Il sostituto di Onana arriverà dall’estero, un estremo difensore di assoluto valore e pronto ad entusiasmare San Siro.

Il bilancio dell’Inter impone ancora dei sacrifici, Beppe Marotta è consapevole degli sforzi per la prossima stagione. Dopo la finale di Champions League sono cresciute le attenzioni nei confronti dei nerazzurri, la rosa ha tanti occhi addosso e non sarà facile confermare tutti i titolari, anzi.

Il calciomercato dell’Inter è basato sul risparmio, gli ingaggi di Skriniar, Lukaku e Dzeko sono stati depennati, oltre alla cessione di Brozovic in Arabia Saudita. Andrè Onana può lasciare Milano, il portiere era arrivato a costo zero dall’Ajax e la sua partenza porterà una ottima plusvalenza nelle casse nerazzurre. Il suo sostituto arriverà proprio con la lista gratuita, il nome spiazza i tifosi.

Inter, arriva il nuovo titolare in porta

La squadra nerazzurra non vuole di certo indebolirsi, ma la partenza di tanti top player dovrà essere gestita con molto sangue freddo da Simone Inzaghi. Ai nuovi servirà tempo per approcciare San Siro, il fattore amalgama non è da sottovalutare. Proprio per questo, il sostituto di Onana dovrà avere esperienza e classe, avendo giocato in tanti campionati sembra avere il profilo giusto per questa situazione. L’Inter punta su Keylor Navas, il portiere è in uscita dal Paris Saint Germain.

Il 36enne della Costa Rica ha il contratto in scadenza con i francesi, che vorrebbero liberarsene per non pagargli l’ultima annualità. Arriverebbe a costo zero, il Psg libererebbe l’estremo difensore puntando su ben altre riserve di Donnarumma, mentre Marotta coglierebbe al volo quest’occasione. Come riporta Fichajes, la concorrenza si sta defilando, Navas è cercato da Valencia e Nottingham Forest ma la prospettiva di giocare in Italia con i vice campioni d’Europa lo stuzzica parecchio.

Il portiere è reduce proprio dal prestito con la squadra inglese, che lo ha avuto da gennaio. In Premier il suo ruolino è stato di 17 gare e 32 gol subiti in una squadra tutt’altro che irresistibile in difesa, che si è salvata nelle ultime giornate del torneo inglese. Keylor Navas per l’Inter, una scelta dettata dall’esperienza e anche dalla qualità del portiere, pronto a chiudere la carriera in Italia, con un probabile biennale da cinque milioni annui per lui.