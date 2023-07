Daniele Scardina, come sta il pugile milanese? C’è una novità importante

Un’importante novità per Daniele Scardina. Ecco quali sono le attuali condizioni dello sfortunato pugile milanese

A mandarlo al tappeto non è stato un avversario ma un ematoma subdurale al cervello. Dal 28 febbraio scorso, quando al termine dell’allenamento, con tanto di breve sparring, è collassato con conseguente corsa in ospedale in codice rosso e intervento neurochirurgico in urgenza per la rimozione del sopraddetto ematoma, la vita di Daniele Scardina è radicalmente cambiata.

Dopo l’intervento chirurgico la degenza in terapia intensiva e poi in reparto fino al 26 aprile scorso quando è stato dimesso dall’ospedale “Humanitas” di Rozzano. Pertanto ‘King Toretto’ ha incominciato a intravedere la luce alla fine del tunnel. Tuttavia, la sua battaglia non è ancora finita.

La lunga e difficile riabilitazione del 30enne, tra i pugili italiani più noti e la cui popolarità travalica i confini della ‘noble art’ per via della sua passata love story con Diletta Leotta, prosegue ancora oggi. Motivo per il quale i tifosi si chiedono quali siano le condizioni dello sfortunato pugile.

Diletta Leotta rassicura i fan di Daniele Scardina: “Ricomincia a parlare”

Dunque, come sta ora ‘King Toretto’? A rispondere, dalle pagine del settimanale ‘Grazia’, è stata proprio la sua ex Diletta Leotta, oggi felicemente fidanzata con il portiere del Newcastle, Loris Karius, e che in grembo porta il frutto del loro amore, una bambina che tra poche settimane verrà alla luce.

Ebbene, la giornalista e volto (e soprattutto curve) di DAZN ha rassicurato i fan di ‘King Toretto’: “Mi ha appena scritto la sua mamma: sta facendo riabilitazione e finalmente ricomincia a parlare”.

Musica per le orecchie dei fan del pugile, ex campione intercontinentale WBO nella categoria super medi. Insomma, Daniele Scardina sta affrontando il match più duro della sua vita con la stessa grinta con la quale saliva sul ring. Ecco perché siamo certi che alla fine ‘King Toretto manderà ko la grave malattia che ha bruscamente interrotto la sua brillante carriera sportiva esattamente come faceva con i suoi avversari sul ring.

Daniele Scardina riuscirà a vincere anche questo ‘match’ anche perché può contare sull’affetto e l’incoraggiamento dei suoi fan e della sua ex Diletta Leotta che, sebbene abbia voltato pagina e oggi è felice al fianco di Loris Karius, non dimentica il suo ex fidanzato Daniele, con il quale è stata insieme per tre anni, dal 2016 al 2019.

Un amore vero, non nato per brama di visibilità, tanto che dopo la loro rottura Daniele e Leotta sono rimasti in buoni rapporti. D’altra parte, come confessato dalla giornalista sportiva, “con Daniele è impossibile non rimanere amici, è la persona più buona che abbia conosciuto”.