Calciomercato Juventus, i numeri non mentono: Zaniolo prende quota

L’affare Zaniolo diventa sempre più concreto per la Juventus, il ritorno del trequartista italiano è suggellato anche dai numeri.

Dopo l’esperienza semestrale al Galatasaray, Zaniolo ha tutta l’intenzione di cimentarsi in una nuova sfida in Serie A. Dimenticata la Roma, il calciatore sembra pronto per una nuova sorprendente avventura.

Un affare partito in sordina rischia di diventare uno dei maggiori colpi nel calciomercato italiano. Un colpo che farà discutere, proprio perché sorprende rispetto a quanto previsto rispetto a qualche settimana fa. Zaniolo alla Juventus è una chance ora da sfruttare per l’azzurro, che lascerebbe così dopo il suo arrivo a febbraio.

Non ha fatto malissimo in Turchia, con cinque gol in dieci gare nel campionato ottomano ma il desiderio forte è di tornare in Italia. In ottica Euro2024 c’è bisogno di fare bene soprattutto in Serie A, per conquistare definitivamente la fiducia di Mancini e la Juventus sembra la squadra adatta per cercare un rilancio. Le condizioni per la trattativa prendono quota.

Zaniolo alla Juve, i dettagli dell’affare

Il fantasista sarebbe l’uomo ideale da collocare in mezzo al campo, permettendo al tecnico bianconero di utilizzarlo con ampia libertà tattica, cambiando moduli e idee anche a gara in corso. Molti tifosi sognano un’accoppiata con Pogba, che scateni direttamente tutto il potenziale offensivo e la fantasia in campo, facendo divertire quanti, nella scorsa stagione, hanno sofferto tra giustizia sportiva e risultati decisamente zoppicanti.

Un ultimo indizio è dato dai bookmakers: Zaniolo-Juventus è quotato a 1,70, quindi molto scontato su come possa trasferirsi in bianconero. Quota molto bassa per un affare di calciomercato, segno come c’è molta fiducia per concretizzare questo affare. Cristiano Giuntoli, nuovo capo dell’area tecnica bianconera, valuta l’affare anche se non sembra propenso ad accontentare il Galatasaray nel versare l’intera clausola rescissoria da 30 milioni di euro.

Probabile, quindi, che l’affare si sbloccherà ma non a breve, ci sono tanti dettagli da mettere a punto tra i due club. Si parte però dalla volontà di Zaniolo di vestire la maglia bianconera, quella tifata da bambino che servirà anche a rilanciare la sua carriera con un ingaggio decisamente ridimensionato, intorno ai due milioni di euro più bonus.

La Juve, per strapparlo ai turchi, cercherà di inserire qualche contropartita, i nomi di Arthur, Zakaria e McKennie rimangono sempre spendibili per il Galatasaray, che hanno bisogno di rinforzare il loro centrocampo e potrebbero accettare una contropartita.