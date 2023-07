L’Inter può esultare: arriva un regalo da Guardiola

Dopo la finale di Champions persa contro il Manchester City, per l’Inter di Simone Inzaghi è arrivato un ‘regalo’ proprio da Pep Guardiola.

L’Inter di Simone Inzaghi ha letteralmente sfiorato la vittoria della finale di Champions League. I nerazzurri, infatti, a Istanbul hanno messo in fortissima difficoltà il Manchester City guidato da Pep Guardiola che, però, è riuscito ad alzare la ‘coppa dalle grandi orecchie’ con la rete siglata da Rodri nel corso della seconda frazione.

Archiviata la fortissima delusione per il mancato successo della Champions League, l’attenzione dell’Inter si è tutta spostata verso la preparazione della prossima stagione. Beppe Marotta e Piero Ausilio, infatti, si sono messi a lavoro per regalare a Simone Inzaghi una squadra ancora più competitiva.

Ma, al netto dell’arrivo da parametro zero di Marcus Thuram, queste prime settimane di calciomercato in casa Inter sono state contraddistinte specialmente dalle indiscrezioni che riguardano le possibili cessioni di Marcelo Brozovic e Robin Gosens. Tuttavia, i tifosi dell’Inter hanno ricevuto delle buone notizie proprio da chi gli ha strappato un sogno: ovvero dal Manchester City di Pep Guardiola.

Mercato, anche l’Inter incassa qualcosa dal passaggio di Kovacic dal Chelsea la City

Come riportato dal portale italiano ‘calcioefinanza.it’, infatti, anche l’Inter ha ricavato dal passaggio di Mateo Kovacic dal Chelsea al Manchester City. La ‘Beneamata’, visto i circa 29 milioni di euro versati dal club di Pep Guardiola nelle casse economiche dei ‘Blues’, da questa cessione del centrocampista ha incassato circa 435 mila euro.

Questa cifra è arrivata all’Inter grazie al contributo di solidarietà, ovvero al 5% del prezzo pattuito dai due club per il trasferimento secondo alcune aliquote stabilite e, soprattutto, al numero di anni in cui il giocatore ha militato per la società in questione nelle annate comprese tra il 12° ed il 23° anno di età.

Oltre all’Inter, infatti, anche le altre squadre in cui ha militato Mateo Kovacic hanno incassato dei soldi: dalla Dinamo Zagabria (che ha incassato 580 mila euro), passando per il Real Madrid (280 mila euro), al LASK (che ha percepito circa 145 mila euro). Questo passaggio di Kovacic dal Chelsea al Manchester City, quindi, è sicuramente una buona notizia per l’Inter.

Tuttavia proprio una squadra della Premier League potrebbe rubare a Simone Inzaghi uno dei suoi big. Il Manchester United, infatti, sta facendo sempre più sul serio per acquisire le prestazioni di André Onana. Se dovesse partire l’ex Ajax, secondo quanto riportato dalla redazione di ‘Sky Sport’, la ‘Beneamata’ potrebbe puntare su Anatoly Rubin dello Shakthar.