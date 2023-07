Il vestito è un filo: Madalina Ghenea toglie il fiato

Madalina Ghenea in abito di gala, seducente come al solito: la modella e attrice incontenibile in tutto il suo splendore

Da sempre, dice di ispirarsi a Sofia Loren da giovane e c’è tanto che, effettivamente, la ricorda, nelle fattezze. Madalina Ghenea con la sua bellezza mozzafiato colpisce sempre dritto al cuore e da tempo è entrata di diritto tra le presenze femminili più affascinanti dell’intero mondo dello spettacolo.

Classe 1987, modella e attrice ormai conosciutissima in tutto il mondo. Una donna particolarmente apprezzata soprattutto alle nostre latitudini, visti i trascorsi, anche recenti, come volto pubblicitario e molto altro. A proposito di pubblicità, quella che sta spopolando in questi giorni in tv e che la ritrae in costumi da bagno e lingerie intima è davvero un piacere per gli occhi e per il cuore e ci ricorda che la splendida rumena è un capolavoro da mirare e rimirare.

Seguitissima anche sui social, con oltre un milione e 200 mila followers su Instagram si candida tra i principali volti dell’estate sul web. Nessuna sorpresa, nel vederla esibirsi al meglio, tra vari shooting, momenti di relax in spiaggia, serate mondane e molto altro ancora.

Madalina Ghenea, un abito davvero incontenibile: la sua sensualità non lascia scampo

A proposito di serate mondane, allacciate le cinture. Madalina era infatti presente alla premiere internazionale del suo nuovo film, Deep Fear, che la vede tornare sullo schermo cinematografico qualche anno dopo aver preso parte a The House of Gucci. Ancora una volta, l’attrice rumena sarà impegnata in un thriller fortemente adrenalinico.

E le palpitazioni aumentano già dal guardarla com’era vestita sul red carpet. Sinuosa e suadente come al solito, Madalina sfoggia la sua figura slanciata e dalle curve incontenibili e perfette in un vestito che mostra praticamente tutto. Scollatura totale, fianchi in evidenza, ventre scoperto.

Sguardo di fuoco e che non ammette repliche come dettaglio conclusivo, i like non tardano a manifestarsi così come i commenti da tutto il mondo, messaggi di vera e propria adorazione per una donna dalla bellezza decisamente fuori dal comune e che promette di continuare a farci sognare ad occhi aperti per tutta l’estate. Esplosiva e conturbante è dire poco, Madalina non si smentisce mai e ogni volta si garantisce l’ammirazione infinita da parte di tutta la community del web.