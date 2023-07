Riscatto e addio: Icardi ad un passo dalla Serie A

Il Galatasaray potrebbe a breve riscattare Icardi per poi cederlo ad un club di Serie A. Ecco le ultime notizie.

Il Galatasaray non ha assolutamente perso le speranze di poter riscattare Mauro Icardi, ma anche questo passaggio non garantirebbe una sua permanenza nel club turco considerando le diverse richieste.

Per Icardi il calciomercato estivo potrebbe regalare il ritorno in Serie A e non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro più chiaro e capire in quale big andrà a giocare. Gli interessi non mancano, ma un club sarebbe pronta a mettere sul piatto una carta assolutamente a sorpresa.

Calciomercato: Icardi in Serie A, si chiude con uno scambio

Il PSG non ha nessuna intenzione di confermare Icardi e per questo motivo il Galatasaray pensa al riscatto. Una mossa che potrebbe anche non valere per una conferma in giallorosso, ma per la possibilità di utilizzare l’argentino come una pedina di scambio. Stiamo parlando di un calciatore assolutamente importante e, soprattutto, con una valutazione alta. Proprio per questo motivo non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro più chiaro e cercare di arrivare ad una soluzione definitiva per Maurito.

Stando a quanto riferito dai siti della Roma, il Galatasaray spinge per avere Shomurodov e non possiamo escludere che i turchi decidano di mettere Icardi sul tavolo considerando l’interesse dei giallorossi. Si tratta di una possibilità da osservare con attenzione anche se questo potrà arrivare solo con un riscatto del giocatore. Senza è impossibile e quindi non ci resta che aspettare un po’ di tempo.

Stiamo parlando di una trattativa che potrebbe concludersi in davvero poco tempo e per questo motivo non ci resta che capire cosa succederà nelle prossime settimane e se alla fine ci sarà la possibilità di arrivare o no alla tanto attesa fumata bianca.

Mercato Roma: Icardi resta nel mirino

Shomurodov o no, Icardi resta un obiettivo importante di calciomercato della Roma in vista della prossima stagione. Non sarà per niente semplice riuscire ad arrivare alla fumata bianca considerando la concorrenza, ma attenzione al Galatasaray.

I turchi, infatti, potrebbero aiutare la Roma nel riscattarlo e poi cederlo ai giallorossi in campo di Shomurodov. Insomma, una possibilità da tenere in considerazione in un momento in cui il calciomercato è ancora agli inizi.