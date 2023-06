Inter, se salta Lukaku pronto un ex Juve: l’intreccio di mercato

Se salta il ritorno di Romelu Lukaku, l’Inter potrebbe puntare al ritorno in Serie A di un ex calciatore della Juventus: tutti i dettagli

L’Inter sta lavorando sul mercato per avere a disposizione la migliore squadra possibile per la prossima stagione. Potrebbero esserci degli addii importanti, come per esempio quelli di André Onana e Marcelo Brozovic. Entrambi sono stati decisivi per l’arrivo in finale di Champions League.

Ma porteranno diversi milioni nelle casse del club nerazzurro, con Marotta pronto a sostituirli degnamente. Un altro giocatore che lascerebbe volentieri Milano è Robin Gosens, che vorrebbe tornare in Germania per tornare sui suoi livelli ed essere convocato per Euro 2024.

Lukaku vuole tornare a vestire la maglia dell’Inter dopo che è scaduto il prestito. Il club nerazzurro non ha i soldi per acquistarlo a titolo definitivo. Il Chelsea sta spingendo per un addio definitivo visti i capricci del centravanti belga sul suo futuro. Ha ricevuto delle proposte interessanti dall’Arabia Saudita, per adesso respinte al mittente.

Ma i 40 milioni che i Blues pretendono per Lukaku, l’Inter non può spenderli. E’ già arrivato Marcus Thuram a parametro zero e con questa situazione così intricata, è facile pensare che il belga non riesca a tornare in nerazzurro. E dunque, è un ex Juventus il profilo valutato per sostituire Big Rom.

Inter, senza Lukaku il nome giusto è Morata

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, l’Inter ha messo nel mirino Alvaro Morata dell’Atletico Madrid, che ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2024. L’attaccante spagnolo è seguito attentamente anche dal Milan e dall’Al Hilal, le due squadre che vogliono Lukaku. Lo spagnolo ha finito il suo ciclo con i Colchoneros, cerca un progetto in cui può sentirsi importante e in Serie A con la maglia della Juventus ha fatto molto bene.

L’Inter può assicurarsi Morata a un prezzo di saldo, per meno di 10 milioni di euro. E’ un classe ’92 che può ancora dare tantissimo al calcio europeo e un’offerta potrebbe convincerlo a rientrare in Italia, nonostante non si tratti della sua amata Juve. Nel calcio non esistono le bandiere ed è per questo che l’Inter è una seria candidata a prendere lo spagnolo.

Resta da capire quanto tempo intende aspettare il club nerazzurro, ma anche il Milan, prima di tentare l’affondo decisivo. E questo riguarda sia Morata, sia Lukaku, anche se il belga è disposto ad aspettare Marotta per molto tempo viste le tante dichiarazioni d’amore per i nerazzurri.