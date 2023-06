Milan, finalmente una bella notizia: salti di gioia per i tifosi

Arriva una bella notizia per i tifosi del Milan per il calciomercato con i rossoneri che possono tirare un sospiro di sollievo.

Dopo gli addii di Maldini, Ibrahimovic, Brahim Diaz e Tonali, arrivano finalmente buone notizie per il Milan sul fronte mercato.

Non è partita di certo nel migliore dei modi per i tifosi del Milan la sessione di calciomercato in vista della prossima stagione. Salutati Maldini e Massara dal punto di vista dirigenziale, i rossoneri hanno detto addio prima a Zlatan Ibrahimovic che ha deciso di ritirarsi, poi a Brahim Diaz tornato al Real Madrid e poi a Sandro Tonali passato al Newcastle. Una rivoluzione inaspettata fino a poche settimane fa che porterà i rossoneri a cambiare molto in vista del prossimo campionato.

Stando a quanto affermato da Il Giornale, sarebbero terminate le partenze eccellenti in casa Milan per quello che riguarda questa estate. La proprietà avrebbe infatti deciso di fermare le cessioni ed iniziare a guardare a quelli che saranno i colpi in entrata. Inizialmente si penserà ad allungare il contratto di Mike Maignan.

Calciomercato Milan, una buona notizia per i tifosi rossoneri

Per il portiere francese sarebbe pronto un nuovo accordo che vedrà scadere il nuovo contratto nel giugno del 2028. Per l’estremo difensore transalpino verrà proposto uno stipendio da circa 5 milioni di euro all’anno per blindarlo considerate le attenzioni delle big europee. Niente cessione invece per Theo Hernandez con l’ex Real Madrid che è stato cercato da Atletico Madrid e Newcastle nelle ultime ore.

Oltre ai rinnovi dei gioielli presenti in rosa, il Milan penserà a quelle che saranno le operazioni in entrata. In queste ore è molto calda la pista che porta a Davide Frattesi del Sassuolo per il quale però l’Inter appare in vantaggio. Il centrocampista piace molto alla proprietà rossonera che dovrà però provare sorpassare i cugini con Pioli pronto a rivedere anche il suo modulo pur di inserire al meglio la mezzala del club emiliano. Un’altra sfida con l’Inter è quella relativa a Luka Romero, centrocampista della Lazio in scadenza con il club di Lotito.

Sembra invece che manchi solamente l’ufficialità per l’arrivo di Daichi Kamada, centrocampista offensivo in scadenza con l’Eintracht Francoforte. Al giocatore nipponico verrà chiesto di occupare quella zona di campo che era di Brahim Diaz con il giapponese che ha caratteristiche diverse a livello tecnico ma più fiuto del gol come dimostrano i 16 gol stagionali messi a segno nell’ultima annata con la squadra tedesca.