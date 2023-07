Nuova maglia in Serie A: colpo D’Ambrosio in arrivo

A breve dovrebbe sciogliere le riserve e comunicare la squadra in cui giocherà: a parametro zero, D’Ambrosio è un gran colpo.

Danilo D’Ambrosio ha vissuto l’ultimo decennio da calciatore dell’Inter. Ora, dopo diversi anni, il difensore di origini napoletane, è stato rilasciato a parametro zero ed è pronto per una nuova avventura.

Nessuno avrebbe immaginato questo percorso ma l’ex calciatore del Torino è stato davvero importante nella storia del club nerazzurro ed ha conquistato diversi titoli. Nella commovente lettera d’addio il calciatore ha ammesso di esser tifoso dell’Inter e probabilmente anche per questo scelse la maglia nerazzurra.

Il classe ’88 ha giocato con la maglia dell’Inter per ben 284 volte entrando anche nel giro della Nazionale, con cui vanta soltanto 6 presenze. L’ultimo match disputato è stato purtroppo quello con il Manchester City e quindi, una finale persa, ma l’ottimo terzino che gioca anche da centrale di difesa, con la maglia nerazzurra ha vinto ben cinque trofei.

Colpo D’Ambrosio in Serie A: arriva a zero

Il più importante, sicuramente lo scudetto del 2021, ma per lui sono arrivate anche due Supercoppe Italiane consecutive e due Coppa Italia, anche queste vinte una dietro l’altra. Il calciatore campano ha fatto davvero la cosiddetta gavetta, ritrovandosi in una finale di Champions, partendo però da quella che era la Seconda Divisione, praticamente la C2, dove giocò con la maglia della Juve Stabia nel 2009. Presto poi sono arrivate il Torino e le prime gare in Serie A, conosciamo poi tutta la storia. D’Ambrosio è un personaggio chiave della storia recente nerazzurra.

E loggi, a 34 anni, Danilo è anche un importante parametro zero. Diverse infatti, sono le squadre che starebbero riflettendo sul fare un’offerta per lui che si è liberato senza prolungamenti, del contratto interista. Attualmente non ha club, si era parlato anche di mercato in Arabia Saudita, ma Danilo e la sua famiglia resteranno in Italia.

Stando alle voci di mercato, ci sarebbero ben tre di club che starebbero per formulare anche un’offerta o che magari lo avranno già fatto: Fiorentina, Torino e Bologna. Per l’esterno basso e per il suo agente non ci sarà certo fretta adesso, con D’Ambrosio che potrebbe ancora ricevere altre offerte remunerative.

Si immagina però, che l’ormai ex nerazzurro voglia comunque iniziare il ritiro con il suo nuovo club e così potrebbe arrivare una risposta entro quindici giorni. Una curiosità, il Torino è la squadra che lo ha lanciato, ma lui ha indossato anche la maglia delle giovanili della Fiorentina.