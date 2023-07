Erede Handanovic dalla Serie B: prestito con diritto

Samir Handanovic non è certo della permanenza all’Inter. Nel caso in cui dovesse dire addio, il suo erede potrebbe arrivare dalla Serie B.

Il portiere sloveno è in scadenza di contratto e, ad oggi, non c’è certezza sul suo futuro. I nerazzurri si guardano intorno.

Samir Handanovic ha rappresentato un punto fermo dell’Inter negli ultimi undici anni. Da capitano ha alzato al cielo uno scudetto, due Coppa Italia e due Supercoppe, ma il suo tempo in nerazzurro potrebbe essere finito. Nella stagione appena conclusa ha perso la titolarità in favore di Onana, anche se Simone Inzaghi lo ha mandato in campo più volte in Serie A alternandolo al camerunense, oltre che in finale di Coppa Italia.

Il suo contratto è in scadenza e, ad oggi, ci sono diversi dubbi sul suo futuro: in caso di addio, il suo erede potrebbe arrivare dalla Serie B. Il club nerazzurro ha da definire il futuro di tutto il reparto portieri e oltre ad Handanovic c’è da chiarire il futuro di Onana. L’estremo difensore è nel mirino dello United e l’Inter potrebbe cambiare entrambi i portieri.

Inter, Handanovic non ha ancora rinnovato: l’erede può arrivare dalla Serie B

Dopo una stagione complicata Simone Inzaghi ha chiuso alla grande, due titoli e la finale di Champions League con i nerazzurri ad un passo dalla storia. Per l’allenatore ora potrebbe arrivare anche il rinnovo di contratto fino al 2025. Intanto, però, si pensa anche e soprattutto al mercato. La dirigenza ha già chiuso verbalmente due colpi: Bisseck rinforzerà la difesa, mentre Thuram (questo ufficiale) sarà il sostituto di Dzeko.

Ad ogni modo, ci sono diversi punti di domanda che devono essere ancora risolti. Tra questi c’è il futuro di Samir Handanovic: lo sloveno è in scadenza di contratto e per ora non ci sono segnali di rinnovo. In caso di partenza, il suo successore potrebbe arrivare dalla Serie B: si tratta di Audero.

Il portiere della Sampdoria è stato accostato all’Inter già in passato e potrebbe tornare di moda per il ruolo di secondo portiere. Il suo agente Tullio Tinti ha un ottimo rapporto con la dirigenza interista e rappresenta Inzaghi, Darmian e Bastoni: questo aspetto potrebbe agevolare la trattativa.

Molto, però, dipenderà da Audero, che potrebbe preferire una squadra di livello inferiore che però possa garantirgli di giocare con regolarità. L’Inter potrebbe avviare i discorsi con la Samp solo dopo l’eventuale partenza di Handanovic. La formula del trasferimento potrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto per un’operazione dal valore complessivo di circa 10 milioni di euro.