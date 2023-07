Dalla C alla A: colpaccio dopo il Mondiale

Il mondiale Under 20 ben giocato dall’Italia ha messo in luce un elemento che farà un doppio salto, passando dalla Serie C alla titolarità in A.

Un elemento per il futuro già granitico e pronto a prendersi tante responsabilità. L’affare è pronto, vedremo un talento italiano esprimersi nel massimo campionato dopo aver impressionato nella competizione mondiale di qualche settimana fa.

Il calciomercato comincia a muoversi attraverso tante operazioni, alcune imprevedibili rispetto a quanto preventivato un mese fa. Una novità importante è rappresentata dal mondiale under 20, una vetrina importantissima che ha acceso i riflettori sui talenti di tutto il globo ma anche su quelli che già avevamo in casa.

Casadei è stata la stella degli azzurri, ma anche gli altri italiani hanno impressionato trovando ora nuovi sbocchi di mercato. Ed è particolare la storia di chi sino a qualche mese giocava in Serie C e ora sarebbe pronto per essere titolare in Serie A, c’è molta fiducia intorno a un investimento di grande prospettiva.

Doppio salto, dove giocherà in Serie A

Una svolta importante per il giovane azzurro, che ha avuto il rimpianto di non raggiungere la promozione ma ora si ritroverà a fare i conti direttamente con la massima serie e le responsabilità aumenteranno. Di certo, al mondiale ha dimostrato sangue freddo e grande reattività, diventando il leader carismatico di una squadra che si è arresa solo all’Uruguay in finale. Il portiere Desplanches tra Bologna e Frosinone, un posto in Serie A sembra pronto per l’estremo difensore azzurro.

Sebastiano Desplanches nell’ultima stagione ha giocato con il Vicenza e poi nella seconda parte con il Trento. Una decina di gare in tutto dove poter mostrare sprazzi del suo talento. In Under 20 ha superato la concorrenza di Gioele Zacchi e Jacopo Sassi e si era già messo in luce nel settore giovanile del Milan (a sua volta lo aveva strappato all’Inter). Protagonista in Youth League, ha anche collezionato qualche panchina in Champions League, ricevendo anche le lodi di Stefano Pioli, che ora potrebbe ritrovarselo da avversario in campionato.

Il Vicenza è stato lungimirante, acquistando il cartellino dal Milan nel settembre scorso e ora potrà rivenderlo al miglior offerente. Il Frosinone sembra in pole, la porta è ancora sguarnita non avendo ancora ottenuto il rinnovo del prestito di Turati dal Sassuolo (che potrebbe anche rimanere da titolare in neroverde). In gialloblù sarà aggiunto un portiere di esperienza e la pista ciociara sarebbe quella ideale, potendo così prendersi le prime responsabilità. Il Bologna rimane sullo sfondo, difficilmente troverebbe spazio avendo davanti un portiere esperto come il polacco Skorupski.