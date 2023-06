Triennale e colpo da sogno: la Juve sorprende tutti

Il club torinese si sta già dando da fare per le entrate: super colpo, Massimiliano Allegri può davvero esultare

La Juventus sta già pianificando le mosse che, in un modo o nell’altro, rivoluzioneranno lo scacchiere in mano a Massimiliano Allegri. In attacco occhio ai chiacchieratissimi nomi potenzialmente in uscita.

Federico Chiesa e Dusan Vlahovic piacciono a diverse grandi squadre sparse per l’Europa. Il serbo è in cima alla lista del Bayern Monaco mentre l’ala, oltre all’Aston Villa, piace tanto anche al Newcastle che ha appena strappato Tonali al Milan. Ma è chiaro che in casa Juventus tra le priorità per rinforzare la squadra in vista dell’anno prossimo vi sarà la mediana. Un centrocampo che ha sofferto in diverse occasioni, soprattutto per quanto riguarda le seconde linee. Tra i titolari, però, pare imminente l’addio di Adrien Rabiot.

Allegri e la Juventus ci hanno sperato a lungo, nella firma del rinnovo del giocatore francese per almeno un altro anno. Un’opzione, quando mancano pochissime ore alla scadenza del contratto dell’ex PSG, virtualmente già sfumata. Da considerare, poi, come il ritorno di Leandro Paredes al PSG dopo il prestito deludente in quel di Torino abbia lasciato un ulteriore slot libero da riempire con i prossimi innesti.

Saluta la Premier: contratto triennale con la Juve

Ed è così che la ‘Vecchia Signora’ sta provando a scandagliare il mercato alla ricerca di 1-2 nomi di assoluto valore da posizionare in mezzo al campo in vista della prossima Serie A. In tal senso, dall’Inghilterra arrivano importanti novità per il mercato della Juventus. Perchè stando a quanto viene riferito da ‘Sky Sports UK’ il giocatore dell’Arsenal Thomas Partey avrebbe dato il suo gradimento a vestire la maglia bianconera.

Il ghanese, infatti, avrebbe dato il via libera ai suoi agenti per chiudere la trattativa con la società piemontese. Il nodo, adesso, è soltanto uno: trovare un accordo economico con i ‘Gunners’. Arrivato a Londra dall’Atletico Madrid tre anni fa per circa 50 milioni di euro, adesso il suo cartellino viene valutato dal club inglese intorno ai 18-20 milioni di euro. Il giocatore, 30 anni, ha il contratto in scadenza nell’estate 2024.

Pare quindi inevitabile che alla fine l’Arsenal spinga per l’addio, per evitare di perdere la possibilità di monetizzare dal talento ghanese. La Juventus, d’altro canto, avrebbe già pianificato un contratto triennale fino al 30 giugno 2026 per il centrocampista africano. Sono state 40 le presenze di Partey nel suo ultimo anno a Londra, con 3 reti all’attivo e tutte in Premier League.