Calciomercato: Cuadrado resta in Serie A, Juve tradita

Juan Cuadrado potrebbe restare in Serie A dopo la separazione con la Juventus. Il suo procuratore è al lavoro.

Juan Cuadrado è pronto ad essere uno dei gioielli di questa sessione estiva. E’ notizia ormai di qualche ora fa la sua separazione con la Juventus. Il club bianconero ha deciso di non rinnovare il contratto con il colombiano.

Ma per Cuadrado questo calciomercato potrebbe regalargli ancora una permanenza in Serie A. Un club, infatti, sembra essere pronto ad approfittare di questo svincolo per regalarsi un colpo importante. Non sarà semplice considerando le sirene arabe, ma il suo procuratore è assolutamente al lavoro per trovare una soluzione.

Mercato: Cuadrado in Serie A, big pronta all’assalto

Juan Cuadrado è ormai pronto a cambiare squadra per cercare di continuare la sua esperienza da calciatore. Nei giorni scorsi si era parlato molto di una sua possibile permanenza in bianconero, ma alla fine la Juventus ha deciso di optare di non proseguire insieme e per questo motivo nelle prossime ore ci saranno degli aggiornamenti importanti.

Stando a quanto riferito da Il Messaggero, la Lazio ha detto no a Cuadrado, ma un’altra big sembra essere pronta ad approfittarne in questo calciomercato. L’Inter, infatti, in passato ha sondato in più di un’occasione il terreno per il colombiano e la mancata conferma di Bellanova apre la possibilità di una fumata bianca. Vedremo cosa accadrà nelle prossime settimane e, soprattutto, se alla fine il giocatore deciderà di tradire la Juventus e firmare con una delle peggiori rivali oppure opterà per una soluzione differente.

Bisognerà capire anche se alla fine l’Inter sonderà il terreno oppure no. Molto dipenderà dalla volontà di Inzaghi considerando che in quel ruolo servirà assolutamente un rinforzo e sicuramente l’esperienza di Cuadrado può essere una carta importante da sfruttare considerando che stiamo parlando di un calciatore a parametro zero.

Ultime Cuadrado: ritorna viva la pista Inter?

Per Cuadrado questo calciomercato potrebbe regalargli la possibilità di firmare con l’Inter. In passato i nerazzurri ci hanno pensato e anche a gennaio si era parlato di un suo possibile arrivo a Milano, ma alla fine non si è mai riusciti a trovare l’accordo.

Ora sicuramente è più semplice considerando che stiamo parlando di un giocatore a parametro zero. Vedremo se Cuadrado deciderà di sposare il progetto Inter in questo calciomercato oppure per rispetto dei tifosi bianconero opterà per una soluzione differente.