Elodie, costume aderente e forme esplosive: così è davvero esagerata

Elodie, questa volta hai davvero esagerato: costume aderente e décolleté così esplosivo che è sul punto di deflagrare

Anche il mondo della pop music come quello dello sport vive di dualismi. La scena musicale italiana è dominata, infatti, da due talenti femminili che conquistano sempre più fasce di pubblico grazie al loro talento, alla loro voce ma anche alla loro indubbia bellezza.

Stiamo ovviamente parlando di Elodie e di Annalisa, tanto diverse quanto simili. La prima ancora si rammarica per non essersi diplomata essendosi ritirata all’ultimo anno per timore dell’esame di maturità, la savonese si è laureata in fisica. Elodie ha sempre giocato con la sua sensualità, Annalisa fino a poco tempo, era la ragazza della porta accanto. La ragazza è cambiata nel corso degli ultimi anni.

Eppure le due hanno anche tanto in comune. Identico talento musicale, entrambe si sono fatte conoscere al grande pubblico (televisivo) grazie alla partecipazione ad ‘Amici’, popolare talent show targato Mediaset e condotto dalla regina degli ascolti, alias Maria De Filippi. Ma soprattutto, dopo la svolta sexy della savonese che l’ha trasformata in una femme fatale che non ha più vergogna di esibire le sue curve, sono entrambe i sex symbol che animano le fantasie erotiche degli italiani.

Elodie, questa volta hai proprio esagerato: curve esplosive!

Ma Elodie non ci sta a condividere lo scettro di ‘sogno erotico’ degli italiani con l’ ‘amica’-rivale e così ha messo le cose in chiaro ristabilendo le distanze dalla collega che miete successi musicali uno dopo l’altro (dopo aver spopolato con le sue hit ‘Bellissima’ e ‘Mon amour’ la cantante savonese, insieme a Fedez e agli Articolo 31, è la regina dell’estate musicale con il tormentone ‘Disco Parade’).

E lo ha fatto, manco a dirlo, postando sul suo seguitissimo profilo Instagram una foto che ha mandato al tappeto gli utenti del web e i suoi follower. Strizzata in un aderente costume da bagno che fa pendant con la sua pelle ambrata, la cantante esibisce un décolleté talmente esplosivo che il costume sembra sul punto di deflagrare.

Ma a scoppiare non è solo il costume della sensualissima Elodie. Una sua follower la rimprovera bonariamente in quanto a causa dei troppi commenti alle foto che la immortalano in pose sexy la moglie l’ha lasciata mentre un’altra mette in dubbio la propria eterosessualità.

Insomma, Elodie si conferma un’autentica bomba sexy, un mix di charme e sensualità cui è impossibile resistere. Non per nulla Andrea Iannone, motociclista e compagno di Elodie, diserta i Gran Premi della MotoGp. Alle curve dei circuiti preferisce di gran lunga quelle della compagna. Come dargli torto, una bellezza del genere è da far andare fuori di testa, anzi, ‘fuori pista’.