Juve, complicazioni per Giuntoli: c’entra Luciano Moggi

La Juventus insiste per Giuntoli ma trova ostacoli per arrivare al ds del Napoli: il retroscena su Luciano Moggi

Per avviare la sua ripartenza, dopo le ultime stagioni decisamente negative, la Juventus ha individuato da tempo il primo nome su cui mettere le basi. Si tratta di Cristiano Giuntoli, che nei piani della dirigenza dovrà essere il direttore sportivo del nuovo ciclo.

Otto stagioni al Napoli, l’ultima con la grande soddisfazione dello scudetto, di cui è stato artefice insieme a De Laurentiis, con una campagna acquisti che un anno fa aveva lasciato dietro di sé molto scetticismo. Ma i fatti, alla fine, hanno dato ragione al club azzurro. E tutti si sono accorti del grande lavoro dietro le quinte di Giuntoli, molto bravo non solo a scovare talenti a basso costo, ma anche a coltivare rapporti e a sfruttare le condizioni più favorevoli per affari a sorpresa.

A Torino, vogliono sfruttare le sue competenze, dopo gli ultimi anni segnati dalle disastrose gestioni di Paratici e Cherubini, per ricostruire una Juventus vincente. Sapendo che non sarà facile, anche perché De Laurentiis, fin qui, non ha certo agevolato il compito del club bianconero, non liberando il dirigente vincolato da un altro anno di contratto con i partenopei. Ma ci sono anche altre complicazioni che portano la ‘firma’ di Luciano Moggi.

Moggi, il ‘complotto’ alle spalle della Juventus per ‘fermare’ l’affare Giuntoli

Anche se ‘ufficialmente’ uscito dal mondo del calcio dal 2007 con la radiazione, l’ex direttore generale della Juventus ha continuato a gravitare intorno al pianeta pallonaro, come opinionista e consulente ‘informale’. E proprio dietro le sue mosse ci sarebbero alcuni motivi del perché a Torino non hanno ancora affondato il colpo definitivo con Giuntoli.

Secondo quanto riportato da ‘Lapresse’, infatti, Moggi, all’insaputa della nuova dirigenza, starebbe spingendo per portare a Torino Igli Tare, fresco di separazione con la Lazio. L’albanese, come noto, è seguito da Alessandro Moggi, figlio dell’ex dg juventino. E nell’ambito di questa operazione, in bianconero, potrebbero arrivare diversi giocatori della sua ‘scuderia’, come Nico Gonzalez e Ciro Immobile.

Tuttavia, le mosse di Moggi, alla fine, dovrebbero rimanere senza esito. Nelle ultime ore, la situazione con il Napoli sembrerebbe essersi sbloccata e De Laurentiis, dopo tante resistenze, dovrebbe concedere a breve il nulla osta per liberare Giuntoli dal suo contratto e unirsi alla Juventus.