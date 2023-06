In costume lascia di sasso: Madalina è straripante

La bellissima attrice rumena ha scelto una delle isole più belle del mondo dalla quale mandare cartoline ‘bollenti’: semplicemente unica

Ci sono quelle bellezze che passano come meteore, o che hanno bisogno di legarsi a qualche VIP pur di aumentare la loro popolarità; e poi ci sono quelle che brillano di luce propria, che non necessitano di ‘aiutini‘, e nemmeno di travalicare il confine del buon gusto, per affermare la loro superiorità. Al di là del numero di followers su Instagram – comunque considerevole, dato che superiamo il milione e 200 fedelissimi – la popolarità di Madalina Ghenea è in costante ascesa. Inevitabilmente, verrebbe da dire. Dato che, se possibile, più va avanti con l’età – le primavere sono 35 – e più diventa sensuale.

Non che stiamo parlando di una donna sul viale del tramonto eh, ci mancherebbe, ma il confronto con le 20enni, con le 25enni, o con ‘rivali’ già avvantaggiate dal fatto di praticare sport a livelli magari altissimi, è retto a testa alta dall’attrice rumena. Che ha sbaragliato la concorrenza con una serie di shooting da urlo direttamente da una delle location più belle del mondo. Proprio come lei, stella nell’universo della sensualità femminile.

Inarrivabile: Madalina nuova regina di Capri

Eccola, l’ex compagna di Gerard Butler nonchè protagonista di un flirt con Michael Fassebender, conosciuto al Toronto International Film Festival nel settembre 2013. La stupenda attrice, nonchè volto di punta della notissima marca di gioielli ‘Damiani‘, ha da qualche tempo ufficializzato la sua relazione con Grigor Dimitrov, il tennista bulgaro attualmente numero 26 del ranking ma con un passato da Top Ten, ex fidanzato tra l’altro di Maria Sharapova. I due sembrano inseparabili.

Già qualche settimana fa, in occasione dei tornei prima di Madrid e poi di Roma , Madalina era stata vista sugli spalti a fare il tifo per il suo ‘bello’. La vita del tennista però, si sa, è un continuo viaggiare su e giù per il mondo seguendo la stagione estiva dei vari continenti toccati dal calendario. In uno dei momenti in cui il suo nuovo fidanzato non era presente, la stupenda 35enne si è divertita in quel di Capri. Condividendo sui social degli scatti che hanno lasciato i fans a bocca aperta.

Balli sul tavolo, risate, caffè sorseggiati su una terrazza con vista Faraglioni: tutto questo è stato documentato dal profilo Instagram di Madalina, letteralmente subissato di visite. Poi la foto più bella, quella che si commenta da sola.

Perfetta in ogni particolare, avvenente e mai volgare allo stesso tempo, la rumena è ovviamente molto più di una Wag per il mondo del tennis. Se c’è qualcuno che dalla relazione aumenterà il suo grado di popolarità, questo sarà il talentuoso tennista bulgaro, non certo la nuova Regina di Capri.