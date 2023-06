Bonucci, arriva un’altra mazzata: questa non se l’aspettava

Da capitano della Juventus, ha vissuto l’ultima stagione quasi da spettatore. Ora una scelta che potrebbe determinare il suo futuro.

Per Leonardo Bonucci quella appena conclusa è stata la peggiore annata in bianconero. Seppur con la fascia sul braccio. Il centrale viterbese non ha mai inciso nei risultati, diventando nei fatti una seconda scelta di Massimiliano Allegri, se non peggio. Per il marcatore, in serie A 1 solo gol in 16 recite, ma solo 873 minuti in campo.

Scavando nei tabellini, sono 10 le gare con maglia da titolare. A condizionare il rendimento, due problemi agli adduttori e uno al ginocchio. Il difensore esploso nel Bari paga anche l’anagrafe. Le Primavere il 1° maggio sono diventate 36, con un contratto in scadenza nel 2024. Calcando i campi europei, le cose sono migliorate ma solo in parte. In Champions League, Bonucci ha giocato tutte le sei partite prima di uscire dalla manifestazione, cinque delle quali da titolare.

In Europa League, complici anche qui gli infortuni, tre presenze su sei, ultima nell’andata della semifinale col Siviglia: 63 minuti. L’ultima legnata per il complice di Barzagli e Chiellini è arrivata in nazionale. Un suo evidente errore ha causato il momentaneo 1-0 per la Spagna nella semifinale di Natioons League, vinta poi 2-1 dalla Roja.

Bonucci, quanti guai: per la Juve non è più intoccabile

Come scrive anche Tuttosport, la carriera prossima di Leonardo Bonucci sembra poter viaggiare su due binari diversi. Roberto Mancini lo ha sempre ritenuto un punto di riferimento. La scelta di schierarlo con la Spagna ne rappresenta l’ennesima conferma, fermo restando che la prestazione del centrale è stata decisamente insufficiente.

L’allenatore jesino si è esposto per il calciatore, pur con un “ma” da valutare. “Ha fatto un errore, ma è stato sempre un giocatore importante. Poi è chiaro che tutto finisce, vale per ogni calciatore”, ha detto la bandiera della Sampdoria commentando il ko con gli spagnoli.

Mancini ha come prossimo obiettivo la difesa del titolo Europeo vinto nel 2021. Bonucci in azzurro ha disputato 121 match, a -5 da Maldini, terzo nella classifica assoluta delle presenze. L’inquilino di Coverciano punta quindi su Bonucci, ma le sue parole sono un attestato alle potenziali difficoltà del bianconero. “Leo, per esserci dovrai giocare con continuità”, ha risposto il ct azzurro ai cronisti.

Se in azzurro quindi un futuro da semi-protagonista sembra possibile, alla Continassa la musica sembra diversa. Secondo la stessa fonte, Bonucci giocherà poche gare dal primo minuto. I titolari dovrebbero essere Danilo e Bremer, dietro a loro Gatti e Rugani. Bonucci potrebbe avere qualche spiraglio in Conference League, ma in quella sede la proprietà avrebbe chiesto ad Allegri di dare una chance ai giovani Riccio e Huijsen.

Il giocatore ha annunciato il ritiro a fine del prossimo anno, ma le poche chance in bianconero potrebbero fargli cambiare idea, magari con un addio alla Juve. Quel che tutti si chiedono è chi potrebbe ora puntare sul navigato centrale, una pista quindi che appare abbastanza complicata.