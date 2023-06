Kim-Napoli, plusvalenza record: quanto guadagna De Laurentiis

Ha conquistato lo Scudetto e i cuori dei tifosi del Napoli in una sola stagione, ma adesso il futuro di Kim Min-jae sembra essere lontano.

Dopo la grandissima stagione disputata, infatti, il difensore prelevato dal Fenerbahce la scorsa estate sembra essere destinato ad accasarsi al Bayern Monaco. I tedeschi sono pronti a pagare la clausola.

Il Napoli, dunque, è vicino a perdere uno dei suoi pilastri. In un solo anno Kim ha cambiato il volto della difesa azzurra e si è aggiudicato il titolo di miglior difensore della Serie A 2022/23. Il Bayern fa ancora spesa in Italia per quanto riguarda il reparto difensivo e, dopo l’acquisto di De Ligt nell’estate 2022, un altro calciatore è pronto a lasciare l’Italia per raggiungere la Baviera.

È senz’altro uno degli affari più seguiti e interessanti di questo inizio di mercato. Il calciatore, prelevato un anno fa dal Fenerbahce per raccogliere la pesante eredità di Kalidou Koulibaly, ha superato anche le aspettative dei più fiduciosi. Spalletti gli ha consegnato sin da subito le chiavi della difesa e Kim lo ha ripagato blindando la retroguardia e diventando uno degli assoluti protagonisti della magica stagione del Napoli.

Il Napoli saluta Kim con una plusvalenza: quasi fatta con il Bayern Monaco

Dopo una sola stagione, però, le strade del calciatore e del club azzurro sembrano essere destinate a separarsi. Il Bayern Monaco ha messo gli occhi sul calciatore e sarebbe disposto a pagare la clausola rescissoria presente nel contratto di Kim. Secondo le ultime indiscrezioni, inoltre, sembra che calciatore e tedeschi abbiano trovato un principio d’accordo e dunque si avvicina sempre più il momento dell’addio al Napoli.

Nonostante il dolore per la cessione di una delle colonne della squadra, il club di Aurelio De Laurentiis si può consolare per aver messo a bilancio un’importante plusvalenza. Come riportato da Calcio e Finanza, il club di ADL aveva acquistato Kim per poco più di 18 milioni di euro. Considerando l’ammortamento a quote decrescenti il valore del sudcoreano a bilancio è pari a poco più di 9 milioni.

La clausola che il Bayern Monaco dovrebbe pagare si aggira sui 50 milioni di euro e, dunque, gli azzurri potrebbero registrare a breve una plusvalenza di 41 milioni circa. Con queste somme i partenopei continuano a tenere i conti in attivo anche se, adesso, ad ADL spetterà l’arduo compito di trovare un degno sostituto da regalare a Rudi Garcia.