Inter, cambia tutto: sacrificato a sorpresa e tifosi delusi

Colpo di scena nel mercato estivo dell’Inter: tifosi senza parole, ecco il big pronto a lasciare i nerazzurri

La stagione dell’Inter che si è chiusa solo qualche settimana fa ha lasciato sì l’amaro in bocca per la sconfitta contro il Manchester City ma anche la consapevolezza della forza del gruppo nerazzurro.

Ci sarà da lavorare, e molto, in sede di calciomercato. Perchè partendo dalla difesa, peserà eccome la partenza di Milan Skriniar. Lo slovacco, è ufficiale già dallo scorso gennaio, ha scelto il PSG come sua prossima squadra. Niente rinnovo e partenza a zero tra una manciata di giorni. Un destino che rimane aperto pure per Stefan de Vrij, anche lui in scadenza a fine mese e per il quale si vocifera di un possibile rinnovo. A centrocampo occhio a Marcelo Brozovic, per il quale sembrerebbe vivissimo l’interesse dell’Al-Nassr pronto ad accontentare le richieste di Marotta pur di proporre in mezzo al campo il regista croato.

L’ex Dinamo Zagabria, già vicino alla firma col Barcellona lo scorso inverno nell’ambito dello scambio con Kessie, è con più di un piede sulla porta d’uscita. In attacco dopo l’ufficialità di Dzeko al Fenerbahce, occhio a Lukaku: ci sarà da discutere del futuro di ‘Big Rom’ col Chelsea, proprietario del cartellino. Quella che sembrava invece una partenza già scritta e inevitabile potrebbe saltare. Parliamo di Andrè Onana, molto vicino a Manchester United e Chelsea e che adesso parrebbe destinato a rimanere ancora a Milano.

Inter, due strade per l’addio: tifosi sconcertati

Il motivo è da ricercare nella caccia all’erede: Vicario, sostituto preferito dai vertici nerazzurri, non arriverà. Ed è per tale ragione che il ‘sacrificato’ dell’estate non potrà essere il camerunense.

Una buona notizia da un lato, quella riguardante Onana, ma pessima dall’altro: perchè sono due i maggiori candidati a lasciare l’Inter, facendo di fatto infuriare i tifosi della ‘Beneamata’. Ed il primo nome che può effettivamente salutare Milano è quello di Denzel Dumfries.

Il terzino olandese è reduce da una grande stagione, nella quale ha conquistato proprio tutti facendo schizzare in cielo la valutazione del suo cartellino. Il 27enne di Rotterdam potrebbe fruttare circa 40 milioni, per una plusvalenza da urlo. Ma attenzione, perchè il nome che più spaventa i tifosi dell’Inter è quello di Nicolò Barella. Si è parlato a lungo di Newcastle, che ha poi virato su Tonali.

Ma, in generale, l’ex Cagliari è molto apprezzato in Premier League. Jurgen Klopp, nel corso dei mesi passati, ha elogiato a gran voce la mezzala interista esponendo la sua voglia di averlo coi ‘Reds’. L’Inter, insomma, è pronta ad un cambiamento importante: da Dumfries a Barella, i piani cambiano con i tifosi col fiato sospeso.