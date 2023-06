È stato esonerato, svolta in Italia: comunicato ufficiale

Una decisione arrivata proprio in queste ore e che ha spiazzato. Una vera e propria svolta per la squadra italiana.

La lotta salvezza in Serie B ha visto coinvolte diverse squadre fino alla fine del campionato. Una giostra velocissima dove salvarsi risulta sempre molto complicato, soprattutto per il numero esiguo di punti che divide le vari squadre in quella zona cosi calda di classifica. Ed essere coinvolta è stata anche la Ternana che alla fine ha evitato anche i playout. Un’annata decisamente complicata, con il presidente Stefano Bandecchi che a più riprese ha dovuto difendere il suo operato e quello dello staff dagli attacchi di una piazza insofferente.

La piazza di Terni ha più volte manifestato dissenso, soprattutto nei momenti critici della stagione. Alla fine, però, si è arrivato a quello che rappresentava un obiettivo da portare a casa il prima possibile. Retrocedere sarebbe stato un fallimento generale al quale, va detto, i tifosi verde-rossi non volevano sottostare. Ora, però, c’è da organizzare il futuro. La piazza di Terni si aspetta un cambio di passo già a partire dalla prossima stagione.

Che non si soffra e non si rischi il baratro, questo il minimo che i tifosi auspicano per il prossimo anno. Per fare questo, però, serve programmazione e capacità di azione fin da subito. Ecco perché si è già arrivati ad una decisione importante che riguarda il lato tecnico. Un cambiamento importante, che rappresenta un ritorno al passato che guarda al futuro con grande fiducia.

Ternana, addio Lucarelli: torna Andreazzoli in panchina

E cosi in queste ore è stata comunicata una decisione importante presa dal club. Cristiano Lucarelli non è più l’allenatore della Ternana. Richiamato a Terni nel mese di febbraio, Bandecchi aveva chiarito fin da subito che le 12 partite che l’ex attaccante avrebbe guidato sulla panchina sarebbero state fondamentali sia per il futuro del club che per quello dell’allenatore. La squadra è arrivata alla salvezza non senza sofferenza: soltanto due le vittorie conquistate da Lucarelli in panchina, con una sfilza di pareggi e sconfitte.

L’obiettivo è stato raggiunto ma è evidente che la proprietà si aspettava qualcosa di più. Ed ecco che, contestualmente all’addio di Lucarelli, il club ha annunciato anche il ritorno di Aurelio Andreazzoli. Un passaggio cruciale per il futuro, con la Ternana che riparte proprio dal tecnico 69enne per provare a scrivere nuove pagine di storia della squadra umbra. Con lui, chiaramente, si andranno anche a definire quelli che dovranno essere i passaggi da fare sul mercato.