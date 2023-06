Calciomercato Inter: arriva dalla Sampdoria per 10 milioni

L’Inter continua a monitorare attentamente il fronte calciomercato: affare concluso, 10 milioni di euro subito

Sarà una lunga estate per le big della Serie A. Tante trattative intavolate nelle ultime ore per pensare così già alla prossima stagione. Così come l’Inter, vice-campione d’Europa, che è alla ricerca di nuovi profili interessanti per allestire una rosa sempre più competitiva.

La volontà del club nerazzurro resta quello di tornare alla carica per profili interessanti in vista della prossima stagione. In campionato Lautaro e compagni hanno collezionato qualche sconfitta di troppo concentrandosi così più sulla Champions League arrivando fino in fondo. La società milanese vorrebbe chiudere prima del ritiro già numerosi affare per consegnare una rosa di alto profilo a Simone Inzaghi. Il destino dell’allenatore nerazzurro è cambiato in poco tempo grazie al raggiungimento della finale di Champions League.

Il calciomercato dell’Inter potrebbe così riservare sempre sorprese in vista della prossima stagione arrivando così a delineare i prospetti da valorizzare per la prossima stagione. Tanti nomi sono circolati nelle ultime ore in orbita nerazzurra: attenzione anche alla situazione cessioni per quanto riguarda il club di Zhang, pronto a rivoluzionare anche alcuni reparti con addii importanti.

Calciomercato Inter, affare chiuso: 10 milioni di euro

L’affare potrebbe chiudersi in tempi brevi per andare a rinforzare anche la panchina dell’Inter. Subito 10 milioni di euro, ma attenzione anche alla folta concorrenza agguerrita delle altre big della Serie A.

Come svelato da Sky Sport, l’Inter sarebbe piombata sul portiere della Sampdoria, Emil Audero. Al momento si tratterebbe del vice Onana per la prossima stagione, ma tutto potrebbe cambiare anche per quanto riguarda l’estremo difensore titolare dei nerazzurri. Sulle sue tracce ci sarebbero anche altri club della Serie A, come Bologna, Lazio e Napoli: la sua valutazione si aggira intorno ai 10 milioni di euro.

Un affare già improntato sulla chiusura per provare così a chiudere l’affare in tempi brevi. L’Inter dovrà fare molto attenzione anche alla situazione di Andrè Onana, nel mirino delle big della Premier League, come Manchester United e Chelsea. Il club nerazzurro vorrebbe chiudere così i primi affari entro fine giugno per concentrarsi ancora su trattative su più importanti.

Anche Brozovic potrebbe dire addio con offerte importanti provenienti dall’Arabia Saudita. Ore già frenetiche di calciomercato per il club nerazzurro sempre molto attivo nelle ultime sessioni per puntare sempre più in alto.