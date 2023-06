Andrea Delogu “chiama” lo zoom: i fan impazziscono

Andrea Delogu si mostra flessibile come mai: lo zoom in questi casi è obbligatorio

Andrea Delogu da molti anni ormai vive una grandiosa popolarità grazie alle sue partecipazioni televisive e ai programmi radiofonici che beneficiano della sua presenza. Negli ultimi anni poi ha visto il suo profilo Instagram crescere come non mai. L’età avanza ma Andrea continua a splendere in tv e non.

La Delogu è nata a Cesena nel maggio del 1982 mostrando sin da piccola una certa propensione al mondo della radio: una passione questa incontrollabile che non a caso la condizionerà negli anni a venire. Compiuta la maggiore età si addentra subito nel mondo dei media diventando speaker radiofonico e, successivamente, conduttrice televisiva. Il talento dunque non gli manca, basti pensare che ha già pubblicato una serie di libri (romanzi soprattutto) che sono andati a ruba.

Andrea ha condotto diversi programmi come TRl (su Mtv Italia) e Parliamone Sabato (su Rai Tre). Mentre è ormai quasi ufficiale che condurrà la prossima edizione di Tim Summer Hits assieme a Stefano De Martino. Insomma, alla bella Andrea gli impegni non gli mancano affatto! Quanto al discorso amore possiamo dire che la Delogu in questo momento è felicemente fidanzata con Luigi Bruno, modello di professione. Fino a un paio di anni fa è stata accanto invece a Francesco Montanari, noto attore di Roma.

Andrea Delogu più flessibile che mai: scatto fa il boom di like

Sui social – Instagram su tutti – la conduttrice romagnola è sempre più seguita. Conta ben 632mila seguaci che ormai si sono affezionati a lei perché, oltre a essere oggettivamente bellissima, è anche una ragazza divertente e ironica. Lo dimostrano i suoi recenti post che spesso vengono intitolati con frasi a effetto o con riferimenti scherzosi.

La Delogu viaggia a questi ritmi anche per motivi estetici. È inutile girarci intorno: Andrea è una ragazza stratosferica e se non fosse impegnata in tv sarebbe una modella di livello internazionale. In alcuni scatti recenti poi la sua forza estetica fuoriesce come non mai: ad esempio, in un post pubblicato poche ore fa, la conduttrice si è presentata davanti all’obiettivo del fotografo in una posizione del tutto “flessibile” grazie alla quale si intravedono le sue forme.

Non sono mancati commenti piuttosto piccanti, come capita spesso sotto ai suoi post. Alcuni hanno commentato dicendo di aver zoomato la fotografia, mentre altri invece si sono limitati a fare i complimenti alla bellissima conduttrice.